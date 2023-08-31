Уже 3619 человек пострадали в Липецкой области от укусов клещей

В числе пострадавших 1625 детей.

По состоянию на 31 августа по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 3619 человек. Среди пострадавших 1625 детей.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории был доставлен для исследования 3081 клещ, из них 452 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,7%), 169 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,5%), 7 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).



В 19,3% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,8% – на территории садоводческих товариществ, в 65,3% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.