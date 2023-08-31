В Ельце «Ниссан» провалился в канаву

Пришлось вызывать эвакуатор.

В Ельце в районе пересечения улицы Шевченко и переулка Огородный провалился в канаву автомобиль «Ниссан». Никто не пострадал.По словам очевидцев, обочину промыло водой, канава заросла травой и стала незаметной для водителей.— Свидетели происшествия пытались помочь водителю выбраться, но безуспешно, пришлось вызывать эвакуатор, — рассказал GOROD48 очевидец Владимир Гераничев.Как cообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ГИБДД на место происшествия не вызывали.