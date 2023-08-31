Происшествия
вчера, 16:14
В Ельце «Ниссан» провалился в канаву
Пришлось вызывать эвакуатор.
В Ельце в районе пересечения улицы Шевченко и переулка Огородный провалился в канаву автомобиль «Ниссан». Никто не пострадал.
По словам очевидцев, обочину промыло водой, канава заросла травой и стала незаметной для водителей.
— Свидетели происшествия пытались помочь водителю выбраться, но безуспешно, пришлось вызывать эвакуатор, — рассказал GOROD48 очевидец Владимир Гераничев.
Как cообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ГИБДД на место происшествия не вызывали.
Фото - vk.com/elec_online
По словам очевидцев, обочину промыло водой, канава заросла травой и стала незаметной для водителей.
— Свидетели происшествия пытались помочь водителю выбраться, но безуспешно, пришлось вызывать эвакуатор, — рассказал GOROD48 очевидец Владимир Гераничев.
Как cообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ГИБДД на место происшествия не вызывали.
Фото - vk.com/elec_online
Город
6 полата.
бывалый
Сомневаюсь
ТомСойер