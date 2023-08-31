Происшествия

вчера, 16:14

В Ельце «Ниссан» провалился в канаву

5 887
#ДТП
3
В Ельце «Ниссан» провалился в канаву

Пришлось вызывать эвакуатор.

В Ельце в районе пересечения улицы Шевченко и переулка Огородный провалился в канаву автомобиль «Ниссан». Никто не пострадал.

По словам очевидцев, обочину промыло водой, канава заросла травой и стала незаметной для водителей.

— Свидетели происшествия пытались помочь водителю выбраться, но безуспешно, пришлось вызывать эвакуатор, — рассказал GOROD48 очевидец Владимир Гераничев.

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Как cообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ГИБДД на место происшествия не вызывали.

Фото - vk.com/elec_online
5 887
#ДТП
3

Комментарии (5)

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Город

вчера, 22:08
Канава заросла травой . Почему водила поехал не по асфальту , а по траве ?
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6 полата.

вчера, 21:42
Это што важная новасть. Напишите еще что лошадь дяди кузи сломала ногу.ну вы вабще того.
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бывалый

вчера, 18:11
ТомСойер, .. это смотря как сел. "за зад " можно и всю подвеску вырвать
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Сомневаюсь

вчера, 17:24
Что ниссановод знает куда буксировочный трос цеплять.
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ТомСойер

вчера, 16:31
Ниссан достаточно было на буксир за зад дёрнуть. Гибдд не вызывали. Странно почему это, да потому что они бы и не приехали и управы на них нет.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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