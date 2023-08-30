Происшествия

вчера, 17:17

На трассе «Липецк-Волово» столкнулись «ВАЗ» и «Фольксваген»: пострадала женщина

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#ДТП
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На трассе «Липецк-Волово» столкнулись «ВАЗ» и «Фольксваген»: пострадала женщина

Спасатели оказали первую помощь пассажирке «пятерки».

Сегодня днём в Воловском районе на трассе «Липецк-Волово» близ поворота в село Чесночное столкнулись автомобили «ВАЗ-2105» и «Фольксваген Поло».

Как сообщает пресс-служба УГПСС, сотрудники пожарной части №7 оказали первую помощь пассажирке «пятерки» и передали её бригаде скорой помощи.

Фото - vk.com/ugpss48
1403
#ДТП
2

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