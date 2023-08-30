Происшествия
вчера, 17:17
На трассе «Липецк-Волово» столкнулись «ВАЗ» и «Фольксваген»: пострадала женщина
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Спасатели оказали первую помощь пассажирке «пятерки».
Сегодня днём в Воловском районе на трассе «Липецк-Волово» близ поворота в село Чесночное столкнулись автомобили «ВАЗ-2105» и «Фольксваген Поло».
Как сообщает пресс-служба УГПСС, сотрудники пожарной части №7 оказали первую помощь пассажирке «пятерки» и передали её бригаде скорой помощи.
Фото - vk.com/ugpss48
Как сообщает пресс-служба УГПСС, сотрудники пожарной части №7 оказали первую помощь пассажирке «пятерки» и передали её бригаде скорой помощи.
Фото - vk.com/ugpss48
1403