В Липецкой области от укусов клещей пострадали 3557 человек

45% покушенных — дети.

По данным на 24 августа по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратилось 3557 человек, cреди пострадавших 1600 детей.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 3040 клещей, из них 443 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,6%), 167 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,5%), 7 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).



В 19% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,8% — на территории садоводческих товариществ, в 65,5% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.