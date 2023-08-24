Здоровье

26 минут назад

В Липецкой области от укусов клещей пострадали 3557 человек

26
#клещи
В Липецкой области от укусов клещей пострадали 3557 человек

45% покушенных — дети.

По данным на 24 августа по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратилось 3557 человек, cреди пострадавших 1600 детей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 3040 клещей, из них 443 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,6%), 167 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,5%), 7 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).

В 19% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,8% — на территории садоводческих товариществ, в 65,5% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.
26
#клещи

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
38
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10%
#ОРВИ #грипп #коронавирус
4
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10%

22.08.2023 09:18

Здоровье
От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек
#сибирская язва
2
От сибирской язвы в Липецкой области ежегодно прививают 237 человек

21.08.2023 15:14

Здоровье
«Еще бы пару дней, и новорожденный умер»: у малыша обнаружили редкую патологию органов дыхания
#областная детская больница
19
«Еще бы пару дней, и новорожденный умер»: у малыша обнаружили редкую патологию органов дыхания

14.08.2023 11:51

Здоровье
Липчанина спасли от паразита, занявшего половину его печени
#операция
30
Липчанина спасли от паразита, занявшего половину его печени

10.08.2023 14:26

Общество
«Больные не могут выйти на улицу — у нас карантин по ковиду!»
#коронавирус
35
«Больные не могут выйти на улицу — у нас карантин по ковиду!»

09.08.2023 16:55

Здоровье
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?
#медицнская помощь
107
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?

03.08.2023 15:54

Общество