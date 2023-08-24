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48 минут назад

Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет экстренно сел в Минеральных Водах

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#самолет #экстренная посадка

Вылетевший из Сочи в Екатеринбург самолет в ходе полета подал сигнал тревоги.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, незапланированно приземлился в Минеральных Водах из-за ложного срабатывания сигнализации, - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Самолет, следовавший из Сочи в Екатеринбург, сообщил о нештатной ситуации в полете и запросил экстренную посадку, которая прошла благополучно в Минеральных Водах, - сообщили ТАСС сотрудники авиационных служб.

Самолет подал сигнал тревоги в небе над Каспийским морем после около часа полета. В пресс-службе "Уральских авиалиний" подтвердили, что самолет Airbus A321 сел в Минеральных Водах. Угрозы пассажирам не было. В пресс-службе добавили, что экипаж принял решение преждевременно посадить самолет для детальной оценки неисправности.
43
#самолет #экстренная посадка

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