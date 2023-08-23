Происшествия
38 минут назад
Правовую оценку грубому отношению санитарки к пожилой пациентке даст прокуратура
Прокуратура Липецкой области инициировала проверку по факту публикации видео с издевательством санитарки над пациенткой
«Прокуратура области организовала проверку обстоятельств инцидента с пациенткой БСМП №1 в Липецке. В ходе проверки будет дана правовая оценка случившемуся, а также приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, сегодня по соцсетям разошлось видео, на котором санитарка токсикологического отделения БСМП №1 грубо толкает пожилую пациентку.
В самой БСМП сообщили, что санитарка уже уволена, с коллективом проведены профилактические беседы с целью исключения повторения подобных инцидентов.
Напомним, сегодня по соцсетям разошлось видео, на котором санитарка токсикологического отделения БСМП №1 грубо толкает пожилую пациентку.
В самой БСМП сообщили, что санитарка уже уволена, с коллективом проведены профилактические беседы с целью исключения повторения подобных инцидентов.
Влад