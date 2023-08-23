Происшествия

38 минут назад

Правовую оценку грубому отношению санитарки к пожилой пациентке даст прокуратура

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#больница #грубое обращение #прокуратура
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Правовую оценку грубому отношению санитарки к пожилой пациентке даст прокуратура

Прокуратура Липецкой области инициировала проверку по факту публикации видео с издевательством санитарки над пациенткой

«Прокуратура области организовала проверку обстоятельств инцидента с пациенткой БСМП №1 в Липецке. В ходе проверки будет дана правовая оценка случившемуся, а также приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, сегодня по соцсетям разошлось видео, на котором санитарка токсикологического отделения БСМП №1 грубо толкает пожилую пациентку.



В самой БСМП сообщили, что санитарка уже уволена, с коллективом проведены профилактические беседы с целью исключения повторения подобных инцидентов.
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#больница #грубое обращение #прокуратура
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Комментарии (1)

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Влад

4 минуты назад
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