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39 минут назад
В Суэцком канале столкнулись два танкера с нефтепродуктами и со сжиженным газом
Отмечается, что столкнулись танкер Burri с Каймановых островов и BW Lesmes, который следовал под флагом Сингапура.
Танкер со сжиженным газом Burri столкнулся в Суэцком канале с танкером BW Lesmes, перевозившим нефтепродукты, - передает Lenta.ru со ссылкой на сервис отслеживания движения судов Marine Traffic.
"Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера", — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел с морскими судами Burri с Каймановых островов, а также BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура.
Помимо этого сервис показал, как произошло столкновение танкеров, а также дальнейшие действия буксиров, которые помогли разблокировать Суэцкий канал. Burri после столкновения отбуксировали.
Данные на сайте Marinetraffic по состоянию на 2.49 мск свидетельствуют, что танкеры стоят рядом друг с другом в южной части Суэцкого канала, - передает РИА Новости.
"Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера", — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел с морскими судами Burri с Каймановых островов, а также BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура.
Помимо этого сервис показал, как произошло столкновение танкеров, а также дальнейшие действия буксиров, которые помогли разблокировать Суэцкий канал. Burri после столкновения отбуксировали.
Данные на сайте Marinetraffic по состоянию на 2.49 мск свидетельствуют, что танкеры стоят рядом друг с другом в южной части Суэцкого канала, - передает РИА Новости.