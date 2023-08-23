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В Долгоруковском районе сгорел жилой дом

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#МЧС #пожар
В Долгоруковском районе сгорел жилой дом
Утром 22 августа в селе Меньшой Колодезь Долгоруквоского района загорелся двухэтажный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь уничтожил кровлю дома, второй этаж и частично первый. Дом тушили три пожарных расчета и четыре добровольца. Пожар обошелся без пострадавших.

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#МЧС #пожар

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