В Долгоруковском районе сгорел жилой дом

Утром 22 августа в селе Меньшой Колодезь Долгоруквоского района загорелся двухэтажный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь уничтожил кровлю дома, второй этаж и частично первый. Дом тушили три пожарных расчета и четыре добровольца. Пожар обошелся без пострадавших.