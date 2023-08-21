Сегодня в Липецке: липчане не следат за курсом доллара, зато у нас невиданный урожай картофеля

Рассказываем всё необходимое про наступивший понедельник.

Дожди вернулись

Настоящая летняя погода продержалась в Липецке всего неделю. Тренд этого лета – дожди вернулись в город. А вместе с ними – грозы и по ночам туман. Температура тоже покатилась вниз. Сегодня столбик поднимется не выше 24-26 градусов.







Отключения воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 временные неудобства, связанные с отклчением холодной воды испытают лишь жители улицы Механизаторов в домах №№ 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15в.







Отключения света

Гораздо больше липчан переживут отключения электричества, которое с 9:00 до 17:00 погаснет на улицах 15-й микрорайон, 34; Ангарской, 1, 1а, 1в, 1г, 2а; Зелёной, 1-38; Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54; в переулках 1-м Моторном, 1-14; 1-м Садовом, 14; 1-м Театральном, 5; Парковом, 1 – 11; Стандартном, 1; Усадебном, 1 – 15. В эти часы же обесточат улицу Ватутина, переулки 1-й Лесной, 2-й Лесной, 2-й Моторный, 2-й Театральный.







На час короче с 9:00 до 16:00 не будет света в домах на улицах Вавилова, 4, 80-131; Гранитной, 74-119; Кротевича, 76-137; Новокарьерной, 2-99; Тельмана, 68, 70-88, 90; Урицкого, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121-148, 150, 152; Шевченко, 83, 85-99, 101-119, 121.

Пробки

Ещё не было шести утра, а в Липецке появилась первая пробка, обохначенная на электронных картах красным цветом – на пересечении улиц 8 марта и Терешковой в сторону моста через Каменный лог. Жёлтых участков уже видимо-невидимо в самых проблемных точках на проспекте Победы, Елецком и Воронежском шоссе, улицах Гагарина, Неделина, Циолковского. Как говорится, то ли ещё будет. Выход один – перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» и изучить дорожную обстановку. Только это поможет выбрать правильный маршрут.

«Липецк: годы и судьбы» (12+)

Культурных событий в понедельник немного. Если хотите куда-нибудь сходить, то неплохим вариантом станет выставка литературы «Липецк-Годы и судьбы» в Центральной библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

Здесь представлено очень много книг. Например, В книге А.Ю. Клокова и А. А. Найдёнова «Храмы и монастыри Липецкой епархии. Храмы Липецка» подробно рассказывается об этой святыне, построенной на капиталы купца А.П. Хренникова и народные средства - храма Святой Троицы в Липецке. Несмотря на то, что храм был включён в «список памятников искусства, старины, быта, археологических и историко-революционных, находящихся на территории Тамбовской губернии и подлежащих охране», в годы советской власти его постигла участь многих церквей — в 1931 году он был разрушен.

Один из разделов экспозиции посвящён 110-летнему юбилею русского композитора Тихона Хренникова, родившегося в Ельце. Вниманию читателей представлена литература об истории создания в Липецке в 1933 году Высшей военно-тактической лётной школы, деятельность которой связана с прославленными именами советских лётчиков К. Вершинина, дважды Героев Советского Союза К.А. Евстигнеева, В.В. Сенько и многих других асов авиации.







Библиотека работает в понедельник – четверг с 9:00 до 19:00, в пятницу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:00.

Конкурс фотографии «Мой Сырский Рудник»

Дом культуры «Рудничный» объявил о конкурсе фотографов любителей.







19 августа отмечался Всемирный день фотографии, в честь этого праздника о объявлено творческое соревнование. Желающих просят запечатлеть фотографии самое красивое, по вашему мнению, или самое дорогое сердцу, место на Сырском Руднике и отправить фотографию до 23 августа включительно на электронную почту konkurs-dk.ru@yandex.ru.

Для победы необходимо чтобы снимок был представлен в высоком качестве и чтобы раскрывал выбранную тему. Победителей ждут публикация в паблике Дома культуры и призы.

А вы уже оформили компенсацию за детский сад?

Более 13 тысяч семей Липецкой области получают компенсацию оплаты за детский сад, но на самом деле такое право есть у большего количества людей. Чтобы понять, с какими сложностями сталкиваются они при получении этой меры поддержки, был создан опрос. Родителей дошкольников приглашают принять в нём участие.





Результаты опроса помогут выявить проблему, оптимизировать их и улучшить процесс предоставления компенсации.

Площадь Петра станет зелёной

Липецкий Зеленход приступил к замене газона и посадке зеленых насаждений на площади Петра в Липецке

Рабочие проведут укладку рулонного газона на площади 4 тысячи квадратных метра. Затем здесь высадят 31 дерево декоративных и хвойных пород, 12 кустов можжевельника и 480 кустарников, в числе которых спирея «Голден Принцесс» и «Литл Принцесс».







Обещают, что к концу октября площадь будет не узнать.

В Липецкой области невиданный урожай картофеля

Дождливое лето всё-таки имеет свои преимущества. Например, картофель в этом году вырос – ого-го! По данным управления сельского хозяйства, в регионе уже собрано 11,5 тыс тонн картофеля. Урожайность зашкаливает. В среднем за много лет с одного гектара собирали 250 центнеров, а в этом году – 383!







Всего в регионе картофелем занимаются около 20 сельхозпредприятий и КФХ. 90 % всего товарного картофеля выращивается в Грязинском, Задонском, Долгоруковском, Елецком, Хлевенском, Усманском и Тербунском районах. Все вместе они планируют собрать 400 тысяч тонн. Для сравнения: в прошлом году было 384 тысячи.

Липчан мало интересует доллар

Доллар торгуется уже на уровне 100 рублей. Сторублёвая купюра с изображением Большого театра в столице стала сравнялась с зелёнеькой бумажкой с портретом первого президента США Джорджа Вашингтона. Но, по данным опроса сервиса SuperJob, это интересует лишь 3-х из десяти жителей Липецка.

За курсом валют следят всего 34% горожан. Некоторое количество горожан время от времени посматривают за курсом, а совсем не интересуются 43% граждан – тех, кто и в политику, и в экономику особенно не вникает. Главный их аргумент: а зачем нам доллары, мы ведь всё в рублях покупаем. С этим мнением трудно не согласится: например, автомобиль «Лада-Веста» как стоил десять лет назад 300 тысяч рублей, так и стоит сейчас полтора миллиона.







Народный прогноз по курсу доллара, по данным SuperJob: в сентябре американская валюта будет стоить 108,19 рублей, евро - 117,48 рублей. Высчитывалось по средним названным репсондентами цифрам.

Дорогие липчане! Желаем вам приятной рабочей недели и достойной зарплаты – хотя бы и в рублях. А за новостями приходите на GOROD48. Мы работаем 24/7, вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Интересоваться окружающим миром в наши непростые дни всё-таки необходимо и мы даём вам для этого лучшую возможность. Ждём вас на сайте снова и снова.