На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дом № 51 по улице Большие ключи, а также частный сектор улиц Большие ключи и Трудовой. Воду подвезут по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Лесной, Набережной, Ленина, Пушкина – подвоз воды также организуют по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 56а по улице Космонавтов.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



16 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут вести энергетики.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 1а по улице Гражданской, также на улицах Вавилова, Тельмана, Шевченко, Писарева, Механизаторов.



С 10:00 до 17:00 без света останется дом № 34 в 15 микрорайоне.



С 13:00 до 17:00 обесточат улицы Добровскую, Железногорскую, Патриотическую.



