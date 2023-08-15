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сегодня, 17:30

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дом № 51 по улице Большие ключи, а также частный сектор улиц Большие ключи и Трудовой. Воду подвезут по заявкам жителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Лесной, Набережной, Ленина, Пушкина – подвоз воды также организуют по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 56а по улице Космонавтов. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

16 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут вести энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 1а по улице Гражданской, также на улицах Вавилова, Тельмана, Шевченко, Писарева, Механизаторов. 

С 10:00 до 17:00 без света останется дом № 34 в 15 микрорайоне. 

С 13:00 до 17:00 обесточат улицы Добровскую, Железногорскую, Патриотическую. 

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#отключения
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Комментарии (1)

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Катерина

21 минуту назад
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 1а по улице Гражданской, также на улицах Вавилова, Тельмана, Шевченко, Писарева, Механизаторов. Правильно! Все перекопано, вода с перебоями, обесточить еще решили. А то удумали жаловаться в интернетах своих.
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