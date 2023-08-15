Курский монтажный техникум покупает «Hyundai Staria» за 8 млн

Минпромторг России одобрил заявку Курского монтажного техникума на покупку минивена «Hyundai Staria» за 8 миллионов рублей. Об этом сообщают «Курские известия» .

Как сказано в описании закупки, автомобиль предназначен для перевозки студентов и оборудование к местам геодезических изысканий.Полноприводный черный минивен должен быть оснащен раздельным климат-контролем, подогревом сидений и руля, автоматической коробкой передач и другими удобствами. Автомобиль с дизельным мотором поставят к учебному году – 1 сентября. Указано, что источник финансирования собственные средства. Страна производства – Республика Корея. Машина должна быть не старше 2022 года выпуска, пробег не более 100 км.«На приобретение иностранного Курскому монтажному техникуму пришлось получить разрешение. Заявку направили 21 июня, а 27 июля Минпромторг России дал добро», — сообщает издание.

Автомобиль поставят техникуму к 1 сентября. В проекте договора источником финансирования закупки названо «Безвозмездное целевое финансирование АО «Атомстройэкспорт» на укрепление материально-технической базы ОБПОУ «КМТ» для подготовки специалистов по проекту «Профессионалитет».