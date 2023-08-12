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17 минут назад

На трассе в Подмосковье пешеход открыл огонь по автомобилям

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В Люберцах мужчина вышел на трассу и выстрелил по шести автомобилям. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT, сообщает Лента.ру.

На кадрах видно, как на трассе стоит россиянин и направляет оружие на машины. По данным канала, агрессивный пешеход стрелял, предварительно, из травматического пистолета по всем проезжающим мимо авто.

Граждане вызвали полицейских, дебошира задержали. В настоящий момент силовики допрашивают мужчину, чтобы понять его мотивы.
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