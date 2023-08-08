Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

9 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в пяти районах, предупредили в компании.

С 09:00 до окончания работ из-за ремонтных работ на ПНС 21 по адресу: ул. Горького, 1, отключат холодную воду в домах № 1 по улице Горького, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 2, 4 на Торговой площади, №№ 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской. Воду для питья подвезут к дому № 1 по улице Горького.



С 10:00 до 20 без холодной воды останутся дома №№ 2, 4, 6, 8 по улице И. Франко, № 18 по улице Ушинского, частный сектор улиц Франко, Тульской, Доменщиков. «РВК-Липецк» будет проводить работы по устранению утечки на трубопроводе на участке по адресу: улица И. Франко, 6. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 18 по улице Ушинского.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Димитрова, Энергетической, Дарвина, Чапаева – воду отключат по заявке потребителя. Подвоз воды организуют на улицу Димитрова.



С 10:00 до 20:00 из-за работ по устранению утечки на трубопроводе по адресу: улица Маяковского, 7, с ограничениями подачи холодной воды столкнутся жители частного сектора улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского. Воду подвезут на улицу Маяковского.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и помещениях №№ 8, 10, 10 с.1, 10 ст.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19а вл.1, 19а вл.2, 19б, 20, 21 по улице Механизаторов, в котельной МУП «Липецктеплосеть» по улице Механизаторов, 21 – причиной отключения станут работы по отключению брошенного трубопровода по адресу: улица Механизаторов, 21. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Механизаторов, 21.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



9 августа ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах № 12 по Воронежскому шоссе, №№ 1д, 69-81, 83 по улице Городовикова, №№ 5, 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 3, 21 по улице Медицинской, №№ 1, 1б, 1в, 1г, 1д, 2, 2б по улице Прудной, № 6 по улице Рудничной, № 11 по улице Рябиновой, №№ 65-72 по улице Солнечной, №№ 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 93, 93в, 93г, 94, 95, 96 по улице Ударников, №№ 2, 3, 8, 14 в переулке Узорном. Также обесточат улицу Жактовскую.



