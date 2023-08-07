Госзакупки иностранных авто бизнес-класса для чиновников в 2022 году упали почти в 4 раза

Госзакупки автомобилей марок Toyota и Mercedes для российских учреждений по итогам 2022 года сократились в 8 раз к уровню прошлого года. Всего за указанный период объем госзакупок автомобилей премиум-класса зарубежного производства сократился в 4 раза.





В денежном выражении объем падения закупок к уровню 2021 года составил 2 млрд рублей.



Эксперты выяснили, что в 2021 году госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1 млрд 363 млн руб. В 2022 г. показатели опустились до 85 тендеров на сумму 648 млн руб. Из данных за первое полугодие текущего года следует, что количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн рублей).



"Речь идет преимущественно о брендах Toyota и Mercedes. К 2023 г. общая доля таких закупок уже сократилась в восемь раз", – рассказал гендиректор "Тендерплана" Максим Кузнецов.



По его словам, можно говорить о новом витке роста закупок отечественных брендов автомобилей через систему госзаказа. В 2022 году большая часть производственных процессов отечественных предприятий была поставлена на паузу, - отметилКузнецов. Это было вызвано санкционной политикой западных стран, которые поставляли комплектующие для автомобилей.



Одновременно с этим с начала 2023 года выросло число тендеров на закупку для госнужд автомобилей, выпущенных в России. За первую половину текущего года было размещено 515 аукционов на общую сумму 872 млн рублей. Для сравнения — в прошлом году было объявлено 807 таких тендеров на сумму 1 млрд рублей. Государственные закупки автомобилей бизнес-класса зарубежного производства в прошлом году упали почти в 4 раза, - пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической системы по управлению тендерами "Тендерплан".В денежном выражении объем падения закупок к уровню 2021 года составил 2 млрд рублей.Эксперты выяснили, что в 2021 году госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1 млрд 363 млн руб. В 2022 г. показатели опустились до 85 тендеров на сумму 648 млн руб. Из данных за первое полугодие текущего года следует, что количество тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн рублей)."Речь идет преимущественно о брендах Toyota и Mercedes. К 2023 г. общая доля таких закупок уже сократилась в восемь раз", – рассказал гендиректор "Тендерплана" Максим Кузнецов.По его словам, можно говорить о новом витке роста закупок отечественных брендов автомобилей через систему госзаказа. В 2022 году большая часть производственных процессов отечественных предприятий была поставлена на паузу, - отметилКузнецов. Это было вызвано санкционной политикой западных стран, которые поставляли комплектующие для автомобилей.Одновременно с этим с начала 2023 года выросло число тендеров на закупку для госнужд автомобилей, выпущенных в России. За первую половину текущего года было размещено 515 аукционов на общую сумму 872 млн рублей. Для сравнения — в прошлом году было объявлено 807 таких тендеров на сумму 1 млрд рублей.