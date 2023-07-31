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В РФ штраф за неявку в военкомат по повестке увеличили до 30 тысяч рублей
Согласно закону, сумма штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины увеличилась с 3 тысяч рублей до максимум 30 тысяч.
Согласно закону, речь идет о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять, - при неявке без уважительной причины по врученной военным комиссариатом повестке. При этом повестки отображаются в Реестре воинского учета и автоматически в электронном виде направляются в заинтересованные органы исполнительной власти, - передает РИА Новости.
Поправки вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Одновременно с ростом штрафов за неявку повышается наказание за несообщение гражданином в военкомат сведений "об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией". За это будет грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а за несообщение "сведений о выезде" из страны на срок более чем полгода - от 5 до 15 тысяч рублей.
С 3 до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до 5 тысяч рублей.
Наказание от 5 до 15 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок. От 10 до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.
Увеличиваются штрафы за непредставление в военкомат списков тех, кто подлежит постановке на воинский учет, а также за неоповещение о вызове по повестке. Должностным лицам грозит наказание от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 до 400 тысяч. Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учета, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.
КоАП дополнили статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". За такие нарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму 80 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч.
Еще одно нарушение — неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Штраф для должностных лиц составит до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.