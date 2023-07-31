Происшествия

54 минуты назад

40-летнего липчанина рано утром ограбили на улице Папина

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#грабёж
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40-летнего липчанина рано утром ограбили на улице Папина

По горячим следам задержан 19-летний парень.

В минувшую пятницу, 28 июля, в отдел полиции №3 обратился 40-летний мужчина, который утром возвращался с работы по улице Папина и на него напал грабитель.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по подозрению в грабеже задержан 19-летний житель Липецка. По версии следствия, пьяный парень шел из гостей и, увидев на улице прохожего, догнал его, толкнул в спину, а затем вытащил из кармана брюк телефон стоимостью в 5000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Телефон изъят. А 19-летнему липчанину теперь грозит до семи лет лишения свободы.
2 1007
#грабёж
3

Комментарии (2)

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14 минут назад
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Липецкие басни

16 минут назад
Во как, даже пропить не успел телефон!
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