Происшествия
54 минуты назад
40-летнего липчанина рано утром ограбили на улице Папина
По горячим следам задержан 19-летний парень.
В минувшую пятницу, 28 июля, в отдел полиции №3 обратился 40-летний мужчина, который утром возвращался с работы по улице Папина и на него напал грабитель.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по подозрению в грабеже задержан 19-летний житель Липецка. По версии следствия, пьяный парень шел из гостей и, увидев на улице прохожего, догнал его, толкнул в спину, а затем вытащил из кармана брюк телефон стоимостью в 5000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Телефон изъят. А 19-летнему липчанину теперь грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по подозрению в грабеже задержан 19-летний житель Липецка. По версии следствия, пьяный парень шел из гостей и, увидев на улице прохожего, догнал его, толкнул в спину, а затем вытащил из кармана брюк телефон стоимостью в 5000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Телефон изъят. А 19-летнему липчанину теперь грозит до семи лет лишения свободы.
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Липецкие басни