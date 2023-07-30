В мире
15 минут назад
В Аланье автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП
Микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на турецком курорте Аланья, пострадали 12 человек, погибли двое, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар", - сообщает канал.
В результате аварии погибли водитель и гид.
На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьезные травмы.
"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар", - сообщает канал.
В результате аварии погибли водитель и гид.
На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьезные травмы.
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25.07.2023 16:34В мире