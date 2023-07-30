В мире

15 минут назад

В Аланье автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП

6
Микроавтобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на турецком курорте Аланья, пострадали 12 человек, погибли двое, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Микроавтобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик на светофоре на трассе D-400 в районе поселка Окурджалар", - сообщает канал.
В результате аварии погибли водитель и гид.

На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьезные травмы.
6

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение
#газ #Австрия
В Нижней Австрии найдено крупнейшее за 40 лет газовое месторождение

28.07.2023 14:50

В мире
Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в РФ
#Япония #машины #экспорт
Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в РФ

28.07.2023 09:50

В мире
Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ
#Нигер #военные
Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ

27.07.2023 10:08

В мире
МИД Молдавии сократит численность персонала российского посольства
#Молдавия #политика
МИД Молдавии сократит численность персонала российского посольства

26.07.2023 14:04

В мире
В Минэкономразвития заявили о запуске групповых безвизовых поездок в Иран и Китай
#Китай #Иран #туризм
В Минэкономразвития заявили о запуске групповых безвизовых поездок в Иран и Китай

26.07.2023 13:21

В мире
Лесные пожары в Турции добрались до курортных районов
#лесные пожары #Турция
Лесные пожары в Турции добрались до курортных районов

25.07.2023 16:34

В мире