В Липецк привезут мощи Серафима Саровского

Мощи пробудут в городе две недели.

31 июля в Христорождественский собор Липецка доставят ковчег с мощами Серафима Саровского. В храме они пробудут до 13 августа.



31 июля митрополит Липецкий и Задонский Арсений проведет в храме всенощное бдение.



Серафим Саровский один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Дни его памяти верующие отмечают 15 января и 1 августа.



