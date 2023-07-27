Общество
сегодня, 10:47
В Липецк привезут мощи Серафима Саровского
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Мощи пробудут в городе две недели.
31 июля в Христорождественский собор Липецка доставят ковчег с мощами Серафима Саровского. В храме они пробудут до 13 августа.
31 июля митрополит Липецкий и Задонский Арсений проведет в храме всенощное бдение.
Серафим Саровский один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Дни его памяти верующие отмечают 15 января и 1 августа.
31 июля митрополит Липецкий и Задонский Арсений проведет в храме всенощное бдение.
Серафим Саровский один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Дни его памяти верующие отмечают 15 января и 1 августа.
4 604
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Викторм
?!
Максим