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сегодня, 10:47

В Липецк привезут мощи Серафима Саровского

4 604
#мощи #православие
1
В Липецк привезут мощи Серафима Саровского

Мощи пробудут в городе две недели.

31 июля в Христорождественский собор Липецка доставят ковчег с мощами Серафима Саровского. В храме они пробудут до 13 августа.

31 июля митрополит Липецкий и Задонский Арсений проведет в храме всенощное бдение.

Серафим Саровский один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Дни его памяти верующие отмечают 15 января и 1 августа. 

4 604
#мощи #православие
1

Комментарии (4)

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12

20 минут назад
Теперь заживём ....
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Викторм

сегодня, 11:14
Зачем? Привезите лучше в Липецк недорогие продукты...
ответить

?!

сегодня, 11:10
Где доказательства днк что это клочок органов Серафима?
ответить

Максим

сегодня, 11:09
Круто! А кто это?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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