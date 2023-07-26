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В Минэкономразвития заявили о запуске групповых безвизовых поездок в Иран и Китай

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#Китай #Иран #туризм #виза
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Поездки возможны на 15 дней в составе групп от 5 до 50 человек.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день, - передает ТАСС.

"По поводу въездного туризма мы работаем по нескольким направлениям. Упрощается визовый режим. Для быстрой организации путешествий по России с 1 августа заработают электронные визы", - отметил он.

"Также мы планируем запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", - сказал Решетников.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.
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#Китай #Иран #туризм #виза
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