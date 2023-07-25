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Липчанин хотел среди ночи навестить отца в больнице и напугал врачей похожим на гранату предметом

3 553
#хулиганство #больница
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Липчанин хотел среди ночи навестить отца в больнице и напугал врачей похожим на гранату предметом

Обвиняемый устроил дебош в помещении блока №3 Липецкой областной клинической инфекционной больницы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по обвинению 45-летнего мужчины в хулиганстве с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

22 января 2023 года с 22:40 до 23:10 пьяный обвиняемый устроил дебош в помещении блока №3 Липецкой областной клинической инфекционной больницы.

По версии следствия, мужчина с неустановленным в ходе следствия предметом, внешне похожим на гранату, на глазах семи медицинских работников стал показывать этот предмет и высказывать угрозы его применения. Мужчина дестабилизировал работу больницы, пока один из сотрудников силой его не вывел из медучреждения. После этого обвиняемый скрылся.

Врач-хирург из приёмного отделения рассказал в ходе следствия, что поздно вечером 22 января в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу зашёл мужчина с неопрятным внешним видом, невнятной речью и явными признаками опьянения. Он не представился и проследовал в бокс №3 приёмного отделения, где в от момент находился другой врач. Далее мужчина направился во внутреннее помещение.

Ночной посетитель сообщил, что хочет увидеть своего отца. Но его вежливо попросили покинуть больницу. Но посетитель не сдавался и настаивал на своём. Мужчине объяснили, что сведениями о его отце здесь не располагают и посоветовали обратиться в сосудистый центр БСМП №1. Но мужчину такой ответ совсем не устроил, тот начал грубо себя вести, повторяя одни и те же слова. В какой-то момент врач не выдержал и даже слегка оттолкнул мужчину на безопасное расстояние. А тот в ответ вынул похожий на гранату предмет и стал им угрожать персоналу и пациентам больницы. Врачи вызвали полицию и охрану. В результате охранник вывел мужчину из медучреждения. Эвакуация в здании не проводилась.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части 2 статьи 213 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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#хулиганство #больница
3

Комментарии (3)

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А где

2 минуты назад
Была доблестная охрана,или за 100руб пропустили.
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Липецкие басни

32 минуты назад
Дуракам пить алкоголь нельзя, а они пьют!
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Карбидыч

35 минут назад
Тоже чтоли пойти ночью в больницу мать проведать? Правда она не в больнице, я тогда побольше выпью!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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