В мире

34 минуты назад

Белорусские военные проведут совместные с бойцами ЧВК «Вагнер» учения на полигоне «Брестский»

24
#учения #Белоруссия #Вагнер

Белорусские военные проведут совместные с бойцами "Вагнера" тренировки, в ходе которых отработают учебно-боевые задачи на полигоне.

Вооруженные Силы Белоруссии проведут совместные тренировки с бойцами российской частной военной компании "Вагнер", - сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" ", - говорится в сообщении Минобороны.

12 июля замглавы Министерства внутренних дел Белоруссии, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что белорусские подразделения специального назначения и военные из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" начнут вместе заниматься боевой подготовкой. На следующий день стало известно, что ЧВК начала передислокацию из полевых лагерей, - пишет "Газета.ru".

14 июля Минобороны Белоруссии сообщило, что неподалеку от города Осиповичи Могилевской области прошли занятия территориальной обороны Белоруссии, на которых бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами.

В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, - это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки, - заявили в Минобороны Белоруссии.

Все решения, которые сейчас принимаются руководством Министерства обороны, преследуют одну цель - повышение слаженности и выучки подразделений Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства, - отметили в белорусском оборонном ведомстве.
24
#учения #Белоруссия #Вагнер

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Багдаде митингующие захватили и подожгли посольство Швеции
#митинг #протест #Багдад
В Багдаде митингующие захватили и подожгли посольство Швеции

сегодня, 10:26

В мире
Турецкие власти подготовят Стамбул к мощному землетрясению
#Турция #землетрясение
Турецкие власти подготовят Стамбул к мощному землетрясению

вчера, 16:44

В мире
США готовят санкции в отношении Киргизии из-за помощи РФ
#санкции #США #Киргизия
США готовят санкции в отношении Киргизии из-за помощи РФ

вчера, 12:28

В мире
Эксперт рассказал о следующих морских целях на Украине

вчера, 08:16

В мире
ЕС не планирует принимать Турцию до конца 2024 года

вчера, 08:12

В мире
Биобанк с материалами супердолгожителей позволит победить старость

18.07.2023 08:26

В мире