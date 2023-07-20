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Белорусские военные проведут совместные с бойцами ЧВК «Вагнер» учения на полигоне «Брестский»
Белорусские военные проведут совместные с бойцами "Вагнера" тренировки, в ходе которых отработают учебно-боевые задачи на полигоне.
"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" ", - говорится в сообщении Минобороны.
12 июля замглавы Министерства внутренних дел Белоруссии, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что белорусские подразделения специального назначения и военные из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" начнут вместе заниматься боевой подготовкой. На следующий день стало известно, что ЧВК начала передислокацию из полевых лагерей, - пишет "Газета.ru".
14 июля Минобороны Белоруссии сообщило, что неподалеку от города Осиповичи Могилевской области прошли занятия территориальной обороны Белоруссии, на которых бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами.
В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, - это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки, - заявили в Минобороны Белоруссии.
Все решения, которые сейчас принимаются руководством Министерства обороны, преследуют одну цель - повышение слаженности и выучки подразделений Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства, - отметили в белорусском оборонном ведомстве.