Происшествия

26 минут назад

23-летний мужчина оформил займ на имя своей знакомой

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#мошенничество
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23-летний мужчина оформил займ на имя своей знакомой

За преступно полученные 20 000 рублей мужчине назначили 200 часов обязательных работ.

23-летнему жителю села Грязновка Лебедянского района вынесли приговор за мошенничество.

15 августа 2022 года мужчина на сайте микрофинансовой организации ввел личные данные своей знакомой, которые стали ему известны ранее, и оформил потребительский займ на 20 000 рублей, переведя деньги на свой расчетный счет. Намерения возвращать полученные деньги у мужчины не было.

В суде мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке особого производства.

Действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 159 УК РФ как мошенничество. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, состояние здоровья родителей, которым подсудимый оказывает помощь.

В результате мужчину признали виновным и назначили 200 часов обязательных работ. Гражданский иск микрофинансовой организации о возмещении имущественного вреда на сумму 20 000 рублей будет рассмотрен отдельно в порядке гражданского судопроизводства.
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#мошенничество
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Комментарии (1)

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я

9 минут назад
а как кредитная организация выдала деньги? привлечь ее тоже, а то что получается, я приду с потолка назову данные и все мне деньги, а дядя или тетя плати, раньше фоткали, пробивали, а щас бери кто хочеш?
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