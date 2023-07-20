23-летний мужчина оформил займ на имя своей знакомой

За преступно полученные 20 000 рублей мужчине назначили 200 часов обязательных работ.

23-летнему жителю села Грязновка Лебедянского района вынесли приговор за мошенничество.



15 августа 2022 года мужчина на сайте микрофинансовой организации ввел личные данные своей знакомой, которые стали ему известны ранее, и оформил потребительский займ на 20 000 рублей, переведя деньги на свой расчетный счет. Намерения возвращать полученные деньги у мужчины не было.



В суде мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке особого производства.



Действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 159 УК РФ как мошенничество. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, состояние здоровья родителей, которым подсудимый оказывает помощь.



В результате мужчину признали виновным и назначили 200 часов обязательных работ. Гражданский иск микрофинансовой организации о возмещении имущественного вреда на сумму 20 000 рублей будет рассмотрен отдельно в порядке гражданского судопроизводства.