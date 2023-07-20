Общество

40 минут назад

Пенсионерку, которой стало плохо в пробке, доставили в больницу на патрульном автомобиле

395
#полиция #ДПС
Пенсионерку, которой стало плохо в пробке, доставили в больницу на патрульном автомобиле

Липчанка Дарья Овчинникова благодарит полицейского.

Липчанка Дарья Овчинникова благодарит полицейского, который оказал её бабушке срочную помощь на дороге.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 6 июля Дарья Овчинникова ехала на машине вместе с бабушкой, которой неожиданно стало плохо на дороге, но была пробка. Липчанка решила обратиться к сотруднику Госавтоинспекции, дежурившему у пешеходного перехода.

«Лейтенант полиции, инспектор ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы городской Госавтоинспекции Андрей Загуменных сразу откликнулся на просьбу о помощи. Совместно с родными он усадил пенсионерку в патрульный полицейский автомобиль, включил спецсигналы и экстренно доставил женщину в больницу в восьмом микрорайоне. Там пожилой женщине была оказана помощь и сейчас она чувствует себя удовлетворительно», — рассказали в полиции.
395
#полиция #ДПС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Две липчанки опозорились в Ростовской области
#кража
23
Две липчанки опозорились в Ростовской области

сегодня, 08:35

Общество
На Московской и Кувшинова внеплановое отключение воды
#отключение воды
На Московской и Кувшинова внеплановое отключение воды

сегодня, 08:33

Общество
Сегодня в Липецке: горожане хотят пересадить чиновников на отечественные авто. Да кто же им даст?
#Сегодня в Липецке
24
Сегодня в Липецке: горожане хотят пересадить чиновников на отечественные авто. Да кто же им даст?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: школьный скандал, жизнь без туалета и новые городские памятники
#вечЁрка #школа #туалет
2
Липецкая вечЁрка: школьный скандал, жизнь без туалета и новые городские памятники

вчера, 20:23

Общество
Вандалы разбили остановку у 41-й школы
#вандализм
22
Вандалы разбили остановку у 41-й школы

вчера, 18:33

Общество
За плечами толкнувшего первоклассника учителя – 13 лет работы в системе образования
#школа #конфликт
63
За плечами толкнувшего первоклассника учителя – 13 лет работы в системе образования

вчера, 18:29

Общество