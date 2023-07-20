Пенсионерку, которой стало плохо в пробке, доставили в больницу на патрульном автомобиле

Липчанка Дарья Овчинникова благодарит полицейского.

Липчанка Дарья Овчинникова благодарит полицейского, который оказал её бабушке срочную помощь на дороге.



Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 6 июля Дарья Овчинникова ехала на машине вместе с бабушкой, которой неожиданно стало плохо на дороге, но была пробка. Липчанка решила обратиться к сотруднику Госавтоинспекции, дежурившему у пешеходного перехода.



«Лейтенант полиции, инспектор ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы городской Госавтоинспекции Андрей Загуменных сразу откликнулся на просьбу о помощи. Совместно с родными он усадил пенсионерку в патрульный полицейский автомобиль, включил спецсигналы и экстренно доставил женщину в больницу в восьмом микрорайоне. Там пожилой женщине была оказана помощь и сейчас она чувствует себя удовлетворительно», — рассказали в полиции.

