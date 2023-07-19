Эксперт рассказал о следующих морских целях на Украине

Кроме порта в Одессе, у Украины есть еще и другие военные морские объекты, которые могут стать целями российских ударов, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.







«В Николаеве есть объект, есть Очаков, где был центр НАТО, и там еще что-то работает, и вполне вероятно, что оттуда беспилотники шли. Хотя говорят, что собирали их в Одессе. Так что работы морякам-черноморцам хватит», — объяснил эксперт.



У вооруженных формирований Украины еще остались маломерные бронекатера и корабли береговой охраны. Однако они где-то эти корабли припрятали, отметил он.

Также эксперт напомнил, что у ВМС Украины фактически остались только морские беспилотники.



«Это самый большой флот командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы», — заметил Дандыкин.



В зоне проведения спецоперации в течение суток вооруженные формирования Украины потеряли не менее 815 человек и 44 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 18 июля. Российские средства ПВО в течение суток сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 43 украинских БПЛА, сообщают Так он прокомментировал новость о том, что вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров. Об этом 18 июля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.«В Николаеве есть объект, есть Очаков, где был центр НАТО, и там еще что-то работает, и вполне вероятно, что оттуда беспилотники шли. Хотя говорят, что собирали их в Одессе. Так что работы морякам-черноморцам хватит», — объяснил эксперт.У вооруженных формирований Украины еще остались маломерные бронекатера и корабли береговой охраны. Однако они где-то эти корабли припрятали, отметил он.Также эксперт напомнил, что у ВМС Украины фактически остались только морские беспилотники.«Это самый большой флот командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы», — заметил Дандыкин.В зоне проведения спецоперации в течение суток вооруженные формирования Украины потеряли не менее 815 человек и 44 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 18 июля. Российские средства ПВО в течение суток сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 43 украинских БПЛА, сообщают «Известия» .

