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Эксперт рассказал о следующих морских целях на Украине

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Кроме порта в Одессе, у Украины есть еще и другие военные морские объекты, которые могут стать целями российских ударов, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал новость о том, что вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров. Об этом 18 июля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Николаеве есть объект, есть Очаков, где был центр НАТО, и там еще что-то работает, и вполне вероятно, что оттуда беспилотники шли. Хотя говорят, что собирали их в Одессе. Так что работы морякам-черноморцам хватит», — объяснил эксперт.

У вооруженных формирований Украины еще остались маломерные бронекатера и корабли береговой охраны. Однако они где-то эти корабли припрятали, отметил он.
Также эксперт напомнил, что у ВМС Украины фактически остались только морские беспилотники.

«Это самый большой флот командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы», — заметил Дандыкин.

В зоне проведения спецоперации в течение суток вооруженные формирования Украины потеряли не менее 815 человек и 44 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 18 июля. Российские средства ПВО в течение суток сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 43 украинских БПЛА, сообщают  «Известия».

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