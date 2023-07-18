«Ъ» сообщает о подорожании соков и газированных напитков в РФ из-за курса рубля

Крупные производители соков и газированных напитков в России планируют поднять цены на товары на 10-20 процентов с 1 августа в связи с падением курса рубля.





"Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов", — говорится в статье.



Уточняется, что к подорожанию напитков приводит рост цен на импортные ингредиенты из-за падения курса рубля и введение акциза на сахар.



Среди прочих факторов роста цен также выделяются подорожание сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. Кроме того, компания PepsiCo объявила о подорожании не только напитков. Снекам также грозит подорожание на 15,3%, - говорится в публикации.



PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В "Садах Придонья" предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.



В МПБК "Очаково" (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) сообщили, что планируют повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику.



Источник издания в крупной сети предположил, что вопрос о росте цен рассмотрят во время переговоров. Другой источник рассказал, что компенсировать подорожание можно с помощью промо.

Крупные производители соков и газированных напитков планируют с августа поднять цены на товары на 10-20 процентов в связи с падением курса рубля, - пишет "Ъ" "Удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков. Так, PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20 процентов", — говорится в статье.Уточняется, что к подорожанию напитков приводит рост цен на импортные ингредиенты из-за падения курса рубля и введение акциза на сахар.Среди прочих факторов роста цен также выделяются подорожание сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. Кроме того, компания PepsiCo объявила о подорожании не только напитков. Снекам также грозит подорожание на 15,3%, - говорится в публикации.PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3% из-за падения курса рубля, что вызвало увеличение затрат. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В "Садах Придонья" предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.В МПБК "Очаково" (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) сообщили, что планируют повысить цены на соки на 10% в связи c влиянием роста курса рубля на стоимость сырья и из-за затрат на логистику.Источник издания в крупной сети предположил, что вопрос о росте цен рассмотрят во время переговоров. Другой источник рассказал, что компенсировать подорожание можно с помощью промо.