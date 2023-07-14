При пожаре в Усмани погиб 58-летний мужчина

А в Липецке из-за пожара из девятиэтажки эвакуировали 32 человека.













Огнём повреждены сгораемые конструкции в двух комнатах на площади 30 квадратных метров.



Уже сегодня в 02:05 горела квартира в девятиэтажном доме №49/1 по улице Космонавтов. При пожаре пострадал 74-летний мужчина. Огнём было уничтожено имущество в квартире на площади 10 квадратных метров. Также из дома были эвакуированы 32 человека.



Днём 13 июля в Липецке на улице Осканова, 7 горел пластиковый мусорный контейнер, а вечером на улице Металлургов, 3 А – бесхозное бетонное строение.



14 июля около полуночи в Усмани горел жилой деревянный дом на улице Свободной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 58-летний мужчина.