Происшествия

41 минуту назад

При пожаре в Усмани погиб 58-летний мужчина

189
#пожар
1
При пожаре в Усмани погиб 58-летний мужчина

А в Липецке из-за пожара из девятиэтажки эвакуировали 32 человека.

14 июля около полуночи в Усмани горел жилой деревянный дом на улице Свободной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 58-летний мужчина. 

33B2F55F-A58E-453D-9CBA-C094C88A3C2E.jpeg

Огнём повреждены сгораемые конструкции в двух комнатах на площади 30 квадратных метров.

Уже сегодня в 02:05 горела квартира в девятиэтажном доме №49/1 по улице Космонавтов. При пожаре пострадал 74-летний мужчина. Огнём было уничтожено имущество в квартире на площади 10 квадратных метров. Также из дома были эвакуированы 32 человека.

Днём 13 июля в Липецке на улице Осканова, 7 горел пластиковый мусорный контейнер, а вечером на улице Металлургов, 3 А – бесхозное бетонное строение.
189
#пожар
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

По факту наезда поезда на отца с ребенком возбудили уголовное дело
3
По факту наезда поезда на отца с ребенком возбудили уголовное дело

43 минуты назад

Происшествия
Попавшему под автобус 40-летнему мужчине ампутировали палец в больнице
#ДТП
5
Попавшему под автобус 40-летнему мужчине ампутировали палец в больнице

51 минуту назад

Происшествия
39-летнюю липчанку обокрали на первом свидании
#кража
39-летнюю липчанку обокрали на первом свидании

сегодня, 11:58

Происшествия
В Ельце осудили 22-летнего поджигателя садовых домиков
#поджог #пожар #кража
2
В Ельце осудили 22-летнего поджигателя садовых домиков

сегодня, 11:46

Происшествия
У 70-летнего ельчанина нашли две ручные гранаты, взрыватели к ним и 60 патронов
#боеприпасы #оружие
7
У 70-летнего ельчанина нашли две ручные гранаты, взрыватели к ним и 60 патронов

сегодня, 10:48

Происшествия
16-летний водитель «ВАЗа» попал в ДТП: пострадали четыре человека
#ДТП
10
16-летний водитель «ВАЗа» попал в ДТП: пострадали четыре человека

сегодня, 08:55

Происшествия