Происшествия

сегодня, 08:55

16-летний водитель «ВАЗа» попал в ДТП: пострадали четыре человека

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#ДТП
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16-летний водитель «ВАЗа» попал в ДТП: пострадали четыре человека

В числе пострадавших – 12-летний подросток.

13 июля в 03:00 в селе Ровенка Добринского района на улице Зеленой 16-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в препятствие.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, юный водитель и три его пассажира, в том числе 12-летний подросток, получили различные травмы.

13 июля в 18:30 в Елецком районе на трассе «Дон» 43-летний водитель грузовика «КамАЗ» врезался в стоящий «МАЗ» с 41-летним мужчиной за рулем. Затем первый грузовик столкнулся с движущимся попутно автомобилем «Ниссан» под управлением 52-летней женщины. В результате водитель «КамАЗа» и два пассажира «Ниссана», в том числе 10-летняя девочка, получили различные травмы.

В Липецке поздно вечером на улице Советской, по предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 26-летнего велосипедиста, которого с травмами госпитализировали.
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#ДТП
1

Комментарии (6)

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Саня

14 минут назад
16 летний подросток сын не доумка который дал машину
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Саня

16 минут назад
16 летний подросток сын не доумка который дал машину
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Дормидонт

19 минут назад
Скоро будут с 7 лет ездить. Кто права выдал?
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god's

19 минут назад
ВОДИТЕЛЬ В 16 ЛЕТ???????
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Туда

29 минут назад
Ему и дорога. А пассажиры, когда оклемаются, может, впредь подумают.
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яжмать

50 минут назад
Анижедети.
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