Происшествия
сегодня, 08:55
16-летний водитель «ВАЗа» попал в ДТП: пострадали четыре человека
В числе пострадавших – 12-летний подросток.
13 июля в 03:00 в селе Ровенка Добринского района на улице Зеленой 16-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в препятствие.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, юный водитель и три его пассажира, в том числе 12-летний подросток, получили различные травмы.
13 июля в 18:30 в Елецком районе на трассе «Дон» 43-летний водитель грузовика «КамАЗ» врезался в стоящий «МАЗ» с 41-летним мужчиной за рулем. Затем первый грузовик столкнулся с движущимся попутно автомобилем «Ниссан» под управлением 52-летней женщины. В результате водитель «КамАЗа» и два пассажира «Ниссана», в том числе 10-летняя девочка, получили различные травмы.
В Липецке поздно вечером на улице Советской, по предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 26-летнего велосипедиста, которого с травмами госпитализировали.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, юный водитель и три его пассажира, в том числе 12-летний подросток, получили различные травмы.
13 июля в 18:30 в Елецком районе на трассе «Дон» 43-летний водитель грузовика «КамАЗ» врезался в стоящий «МАЗ» с 41-летним мужчиной за рулем. Затем первый грузовик столкнулся с движущимся попутно автомобилем «Ниссан» под управлением 52-летней женщины. В результате водитель «КамАЗа» и два пассажира «Ниссана», в том числе 10-летняя девочка, получили различные травмы.
В Липецке поздно вечером на улице Советской, по предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 26-летнего велосипедиста, которого с травмами госпитализировали.
Саня
Саня
Дормидонт
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