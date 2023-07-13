Происшествия

17 минут назад

Под Ельцом принадлежащая интернет-магазину «Валбдерриз» фура смяла легковушку и грузовик

172
#ДТП
1
Под Ельцом принадлежащая интернет-магазину «Валбдерриз» фура смяла легковушку и грузовик

В ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

На 379-м километре автомобильной дороги М-4 «Дон» под Ельцом принадлежащая интернет-магазину «Валбдерриз» фура смяла легковушку и другой грузовик.

dbf828ba-e9ed-4b92-9986-be41ef4541a4.jpg

17a7a56e-d24e-44de-b1a1-492689b0820a.jpg

e3afd5fa-88fe-4e0b-95f7-3ceacf6e3038.jpg

45a2af72-28b9-4e1b-9105-c7df787dc02f.jpg

Предварительно установлено, что ДТП случилось около 18:30. Перевозящая вещи фура на большой скорости снесла легковой автомобиль «Ниссан», а потом и фуру. По данным УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали водитель одного из грузовиков и два пассажира легкового автомобиля, в том числе 10-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

Движение транспорта на данном участке не затруднено.

В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
172
#ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

На Советской автобус оторвал мужчине палец
#авария #ДТП
12
На Советской автобус оторвал мужчине палец

сегодня, 17:22

Происшествия
41-летний липчанин покрыл убытки сайту интим-услуг на 200 000 рублей
#мошенничество
8
41-летний липчанин покрыл убытки сайту интим-услуг на 200 000 рублей

сегодня, 14:15

Происшествия
25-летнего ельчанина и его 20-летнюю подругу обвиняют в разбое
#разбой
4
25-летнего ельчанина и его 20-летнюю подругу обвиняют в разбое

сегодня, 14:03

Происшествия
С могил украли пять туй и ель
#кладбище #кража
8
С могил украли пять туй и ель

сегодня, 12:40

Происшествия
У 54-летнего предпринимателя нашли немаркированных сигарет на 1,2 миллиона рублей
#табак #сигареты #торговля
4
У 54-летнего предпринимателя нашли немаркированных сигарет на 1,2 миллиона рублей

сегодня, 11:46

Происшествия
До смерти избивший мать 34-летний липчанин отправился на 11 лет в колонию строгого режима
#конфликт #побои
5
До смерти избивший мать 34-летний липчанин отправился на 11 лет в колонию строгого режима

сегодня, 10:53

Происшествия