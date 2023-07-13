Под Ельцом принадлежащая интернет-магазину «Валбдерриз» фура смяла легковушку и грузовик

В ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

На 379-м километре автомобильной дороги М-4 «Дон» под Ельцом принадлежащая интернет-магазину «Валбдерриз» фура смяла легковушку и другой грузовик.Предварительно установлено, что ДТП случилось около 18:30. Перевозящая вещи фура на большой скорости снесла легковой автомобиль «Ниссан», а потом и фуру. По данным УМВД РФ по Липецкой области, в аварии пострадали водитель одного из грузовиков и два пассажира легкового автомобиля, в том числе 10-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы.Движение транспорта на данном участке не затруднено.В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.