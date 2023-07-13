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Липецкая вечЁрка: спасение воздухоплавателей, взрыв на Соколе и новый главный полицейский
Сегодня, 13 июля, хоть и не пятница, а новости как на подбор: сняли с высоковольтной линии воздушный шар, на Соколе прозвучал взрыв, и GOROD48 узнал, кто может стать начальником УМВД по Липецкой области.
Они повисли на высоте 27-ми метров. После столкновения с проводами корзина шара загорелась, тем не менее путешественники даже шутили, пока продолжалась спасательная операция. Мгновенно сработала автоматическая защита линии, заявили энергетики. На место ЧП выехали врачи, полицейские, энергетики и мэр Евгения Уваракина — ей позвонила мать одного из путешественников.
Воздухоплавателей с помощью автолестницы сняли через два часа после того, как они зацепились за провода. Врачи их осмотрели, никто серьезно не пострадал.
Руководитель клуба воздухоплавателей «Небо48» Владислав Архипов предположил, что шар прижали к земле порывы ветра и внезапный нисходящий поток холодного воздуха. Такие сочетания природных факторов порой губят даже авиалайнеры.
Ответ на вопрос, как пилот шара получил разрешение от нескольких инстанций на полет в плохую погоду, теперь ищут следователи воронежского СК на транспорте, которые начали доследственную проверку.
А саму корзину с проводов сняли только сегодня после пяти утра. Новости о спасании воздухоплавателей набрали несколько сотен комментариев, читатели в основном дискутировали о том, полеты на воздушном шаре — это хорошо или плохо.
— Судя по комментам в Липецке неожиданно много мракобесов. «Бездари», «запретить», «запретить немедленно». Себя запретите в интернете. Шары — одна из фишек вашего города, глупцы. Каждый раз приезжая, удивляюсь, что в провинциальном городе так красиво летают шары на закате, — написал Островитянин.
— Необходимо в кратчайшие сроки запретить все полеты на воздушных шарах и прочих штуках для богатых, типа частных самолетов и вертолетов, парапланов и так далее. Только сельхозавиация, и то по согласованию с военными разрешать полеты! — иронизирует Комсомолец Бекетов.
Только спасатели закончили одну операцию, так в районе Сокола прогремел взрыв.
Разбуженной взрывом семье, ее сосед сообщил, что в половине шестого утра взорвал на своем участке петарду. Правда, от нее осталась воронка, а соседний дом осыпало землей.
— Колорадских жуков в огороде глушил? — поинтересовался Гастроархеолог.
— Начал день города встречать, — уверен Хлопец.
Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов сейчас во отпуске и, несмотря на то, что в трудную минуту прервал его, прибыв на совещание в оперштаб 24 июня, все же должен покинуть этот пост. Среди претендентов на должность главного полицейского области — заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ генерал-майор полиции Дмитрий Петров.
Фото МВД РФ
До 2019 года он возглавлял Центр «Э» ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем был переведен на работу в центральный аппарат МВД.
Завтра начинаются основные торжества Дня города. Правда, погода подкачала. Жарко, до +26 градусов будет только в пятницу, а в субботу температура воздуха понизится до +20, к тому же синоптики прогнозируют дожди, поэтому погода будет ощущаться еще холоднее. Зато в воскресенье потеплеет.
В праздничные дни частично перекроют дороги, куда же без этого. С 10:00 пятницы и до 18:00 субботы ограничивается проезд по улице Первомайской: от улицы Литаврина до улицы Карла Маркса. А в субботу, с 07:30 до 11.00 вводится ограничение на улице Первомайской: от улицы Фрунзе до улицы Литаврина и по переулку Литаврина, с 15:00 до 20:00 — на второстепенном проезде со стороны Дворца спорта «Звездный»: от улицы Терешковой до улицы Космонавтов, с 09:00 до 22:00 — на улице Скороходова: от площади Театральной до улицы Советской.
В дни праздников еще и ограничат продажу алкоголя, но только в ста метрах от мест проведения массовых мероприятий — в парках и городских ДК.
Ежик