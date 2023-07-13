Погода в Липецке

сегодня, 14:38

День города будет прохладным и дождливым

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#День города #похолодание #дожди
День города будет прохладным и дождливым
В пятницу, 14 июля в Липецк и область буквально на один день вернется июльское тепло (в Липецке до +26, а по региону – до +28) – правда, нотки прохлады в это тепло внесут небольшие, а днем местами умеренные дожди. 
Но уже в субботу, 15 июля снова заметно похолодает – как рассказали GOROD48 в Липецком областном гидрометеорологическом центре, причиной станет прохождение атмосферного фронта с юго-запада, который принесет с собой осадки.

Фронт будет проходить ближе к южным районам области, однако и Липецк заденет непогода. Так, в Липецке ожидается около 18-20 градусов тепла, умеренные дожди прогнозируются в течение всего дня, так что по ощущениям может казаться, что на улице еще прохладнее. 

В воскресенье фронт пройдет, станет теплее, дожди также прекратятся. 

2 1286
#День города #похолодание #дожди

Комментарии (2)

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мнение народа

55 минут назад
Хорошо-то как! Чем прохладнее и дождливие , тем лучше!!
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Гость

сегодня, 14:54
Салюта не будет значит к Петру ехать незачем.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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