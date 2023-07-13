День города будет прохладным и дождливым

В пятницу, 14 июля в Липецк и область буквально на один день вернется июльское тепло (в Липецке до +26, а по региону – до +28) – правда, нотки прохлады в это тепло внесут небольшие, а днем местами умеренные дожди.

Но уже в субботу, 15 июля снова заметно похолодает – как рассказали GOROD48 в Липецком областном гидрометеорологическом центре, причиной станет прохождение атмосферного фронта с юго-запада, который принесет с собой осадки.



Фронт будет проходить ближе к южным районам области, однако и Липецк заденет непогода. Так, в Липецке ожидается около 18-20 градусов тепла, умеренные дожди прогнозируются в течение всего дня, так что по ощущениям может казаться, что на улице еще прохладнее.



В воскресенье фронт пройдет, станет теплее, дожди также прекратятся.



