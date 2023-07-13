45 минут назад
Областное управление МВД может возглавить московский генерал
В августе окончится отпуск начальника УМВД РФ по Липецкой области Олега Латунова, написавшего рапорт об отставке, и тогда же будет назначен новый руководитель управления.
Дмитрий Петров — петербуржец, до 2019 года возглавлял Центр «Э» ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем был переведен на работу в центральный аппарат МВД.
Областное УМВД уже возглавлял выходец из Петербурга: генерал Владимир Виневский занимал эту должность пять лет — с 2006-го по 2011-й. В феврале 2011 года Владимир Виневский был назначен начальником ГУМВД по Краснодарскому краю и ушел в отставку осенью 2018 года по достижении предельного возраста прохождения службы в органах внутренних дел.
Фото МВД РФ
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