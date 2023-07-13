Общество

45 минут назад

Областное управление МВД может возглавить московский генерал

4 688
#полиция #кадры #УМВД РФ по Липецкой области
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Областное управление МВД может возглавить московский генерал

В августе окончится отпуск начальника УМВД РФ по Липецкой области Олега Латунова, написавшего рапорт об отставке, и тогда же будет назначен новый руководитель управления. 

По сведениям GOROD48, среди кандидатов на освобождающуюся должность называется заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ генерал-майор полиции Дмитрий Петров.

Дмитрий Петров — петербуржец, до 2019 года возглавлял Центр «Э» ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем был переведен на работу в центральный аппарат МВД.

Областное УМВД уже возглавлял выходец из Петербурга: генерал Владимир Виневский занимал эту должность пять лет — с 2006-го по 2011-й. В феврале 2011 года Владимир Виневский был назначен начальником ГУМВД по Краснодарскому краю и ушел  в отставку осенью 2018 года по достижении предельного возраста прохождения службы в органах внутренних дел.

Фото МВД РФ
4 688
#полиция #кадры #УМВД РФ по Липецкой области
2

Комментарии (4)

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Гостье

10 минут назад
Гостья, Латунов был из Астраханской области, тоже не местный.
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Мимоходом

20 минут назад
Гостья, областной прокурор тоже не из местных. И что? Что-то поменялось?
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Правда

25 минут назад
Шило ,на мыло.А какая польза для народа.Наркомания захлестнула ,подростки 12-15 лет уже наркоманы.
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Гостья

29 минут назад
Наконец - то хоть не местный.Может порядка будет больше.Хорошее известие.
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