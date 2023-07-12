В Усманском районе из дома украли имущество на 20 000 рублей

Подозреваемая забралась в дом через выставленную оконную раму.

У 43-летнего мужчины обворовали дом в селе Куликово Усманского района, который он посещал несколько раз в месяц.



По данным пресс-службы УМВД России по липецкой области, 11 июля мужчина обнаружил, что часть стекла в оконной раме выставлена, а из дома пропали отопительный радиатор, водяной насос, микроволновая печь. Стоимость причиненного ущерба потерпевший оценил в 20 000 рублей.



В краже подозревают 47-летнюю местную жительницу. Женщина с семьей недавно переехала в село и обнаружила, что один из домов часто остается без присмотра владельца.



Водяной насос и микроволновку подозреваемая ещё не успела продать — они изъяты и будут возвращены потерпевшему.



Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.