ПозиTиV

сегодня, 13:49

Где сейчас знакомятся пары?

5 492
#Говорит Липецк

Все чаще это происходит в интернете.

8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. Этой дате предшествовал уход Tinder — приложения, предназначенного для знакомств. GOROD48 поинтересовался у липчан, где сейчас знакомятся пары.

Горожане называли разные места: парки, рестораны, работу, вузы и даже крыши. Сразу несколько человек признались, что предпочитают знакомиться в интернете. В нем найти пару проще, чем в реальности.
5 492
#Говорит Липецк

Комментарии (5)

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Коммунист

13 минут назад
нонкак, так познакомились Мэйсон и Кид
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)

28 минут назад
На сайтах знакомств одни женатики, озабоченные, халявщики и извращенцы. Хотя, как правило, это все в одном лице)))))кстати, 80% жен, сожительниц и девушек ждет боооольшой сюрприз)))))
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нонкак

33 минуты назад
Я знакомлюсь 2 августа на день ВДВ в парке и на зеленом острове. отлично прокатывает
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Гость

36 минут назад
Лично я на улице поэтому без пары!
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Аспирант

41 минуту назад
В реале в Липске сейчас не знакомятся девочки. Когда к ним подхожу в очках, и томами своей диссертации под мышкой, говорят "язамужем", да "пареньесть"
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