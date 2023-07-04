ПозиTиV
сегодня, 13:49
Где сейчас знакомятся пары?
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Все чаще это происходит в интернете.
8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. Этой дате предшествовал уход Tinder — приложения, предназначенного для знакомств. GOROD48 поинтересовался у липчан, где сейчас знакомятся пары.
Горожане называли разные места: парки, рестораны, работу, вузы и даже крыши. Сразу несколько человек признались, что предпочитают знакомиться в интернете. В нем найти пару проще, чем в реальности.
Горожане называли разные места: парки, рестораны, работу, вузы и даже крыши. Сразу несколько человек признались, что предпочитают знакомиться в интернете. В нем найти пару проще, чем в реальности.
5 492
Коммунист
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нонкак
Гость
Аспирант