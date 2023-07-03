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сегодня, 15:59
В Москве в Центральной почтовой таможне обнаружили мину при досмотре посылок
Противотанковые мины нашли при досмотре посылок на Центральной почтовой таможне в Москве.
В Москве в Центральной почтовой таможне сотрудник при досмотре посылок обнаружил предмет похожий на мину, - сообщает Telegram-канал "112".
Обнаружение подозрительного содержимого в одной из посылок подтвердили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Из здания эвакуировали людей, - пишет "Мослента".
Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве. Подозрительный предмет диаметром около семи-восьми сантиметров был найден под рельсами у станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги.
Обнаружение подозрительного содержимого в одной из посылок подтвердили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Из здания эвакуировали людей, - пишет "Мослента".
Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве. Подозрительный предмет диаметром около семи-восьми сантиметров был найден под рельсами у станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги.