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В Москве в Центральной почтовой таможне обнаружили мину при досмотре посылок

46
#таможня #почта #мина

Противотанковые мины нашли при досмотре посылок на Центральной почтовой таможне в Москве.

В Москве в Центральной почтовой таможне сотрудник при досмотре посылок обнаружил предмет похожий на мину, - сообщает Telegram-канал "112".

Обнаружение подозрительного содержимого в одной из посылок подтвердили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Из здания эвакуировали людей, - пишет "Мослента".

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве. Подозрительный предмет диаметром около семи-восьми сантиметров был найден под рельсами у станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги.
46
#таможня #почта #мина

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