В России

43 минуты назад

В Карелии перевернулся туристический автобус

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Автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии, сообщило республиканское управление МВД, передает РБК.

Авария произошла около 14:00 мск.

Сообщается о четырех пострадавших. Их осмотрела бригада скорой помощи. Есть ли среди пострадавших дети, пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на обочину и перевернулся.
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