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43 минуты назад
В Карелии перевернулся туристический автобус
Автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии, сообщило республиканское управление МВД, передает РБК.
Авария произошла около 14:00 мск.
Сообщается о четырех пострадавших. Их осмотрела бригада скорой помощи. Есть ли среди пострадавших дети, пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на обочину и перевернулся.
Авария произошла около 14:00 мск.
Сообщается о четырех пострадавших. Их осмотрела бригада скорой помощи. Есть ли среди пострадавших дети, пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на обочину и перевернулся.