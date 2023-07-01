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Дагестанец напал на девушку из-за просвечивающего платья

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В Дагестане житель города Каспийск напал на девушку из-за «слишком развратного платья», сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, видно, как мужчина подъезжает к девушке на автомобиле. Он вышел из машины и в грубой форме высказался по поводу ее одежды. По словам очевидцев, девушка ответила ему в той же манере. Дагестанец плюнул в потерпевшую, после чего она толкнула его. Затем мужчина опрокинул собеседницу на асфальт и уехал.

После столкновения девушка отправилась в травмпункт. Пострадавшая обратилась в полицию.


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