25-летний грабитель забрался в частный дом через окно и насмерть забил хозяина

Тело убитого нашли при тушении пожара.

28 июня при тушении пожара в частном доме на улице Мира в селе Долгоруково был обнаружен мертвым его хозяин, 65-летний Александр Картавых. Криминалисты обнаружили на его теле признаки насильственной смерти, а патологоанатом пришел в выводу, что пенсионер умер от тупой травмы грудной клетки, осложненной плевропульмональным шоком (такое состояние развивается при обширных травмах, приводящих к пневмотораксу).



Уже на следующий день подозреваемого в избиении старика задержали. Им оказался 25-летний житель Долгоруково — представитель цыганской диаспоры. Он признался, что вечером 27 июня дня был пьян. Тогда же у него родилась мысль ограбить одиноко жившего в доме на улице Мира мужчину, которого накануне он видел в магазине с 5-тысячной купюрой в руках. Ночью он влез в дом через окно, стал шарить по комнате, как вдруг увидел хозяина. Желая избавиться от свидетеля, грабитель жестоко его избил и покинул место преступления.



Пожар, по предварительным данным, был вызван упавшей со стола керосиновой лампой. Возможно, ее свалил умирающий пенсионер, а, возможно, попытку сжечь дом предпринял грабитель.



— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя Тербунского МСО СУ СК РФ по Липецкой области об аресте подозреваемого, обвиняемого в избиении до смерти жителя села Долгоруково.— сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.