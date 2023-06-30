Происшествия

33 минуты назад

25-летний грабитель забрался в частный дом через окно и насмерть забил хозяина

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#убийство
25-летний грабитель забрался в частный дом через окно и насмерть забил хозяина

Тело убитого нашли при тушении пожара.

28 июня при тушении пожара в частном доме на улице Мира в селе Долгоруково был обнаружен мертвым его хозяин, 65-летний Александр Картавых. Криминалисты обнаружили на его теле признаки насильственной смерти, а патологоанатом пришел в выводу, что пенсионер умер от тупой травмы грудной клетки, осложненной плевропульмональным шоком (такое состояние развивается при обширных травмах, приводящих к пневмотораксу).

Уже на следующий день подозреваемого в избиении старика задержали. Им оказался 25-летний житель Долгоруково — представитель цыганской диаспоры. Он признался, что вечером 27 июня дня был пьян. Тогда же у него родилась мысль ограбить одиноко жившего в доме на улице Мира мужчину, которого накануне он видел в магазине с 5-тысячной купюрой в руках.  Ночью он влез в дом через окно, стал шарить по комнате, как вдруг увидел хозяина. Желая избавиться от свидетеля, грабитель жестоко его избил и покинул место преступления.

Пожар, по предварительным данным, был вызван упавшей со стола керосиновой лампой. Возможно, ее свалил умирающий пенсионер, а, возможно, попытку сжечь дом предпринял грабитель.     

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя Тербунского МСО СУ СК РФ по Липецкой области об аресте подозреваемого, обвиняемого в избиении до смерти жителя села Долгоруково.— сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
2 692
#убийство

Комментарии (2)

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Липчанин

18 минут назад
А как же на это отреагировала цыганская диаспора. Ведь они так любят взвать к справедливости
ответить

777

23 минуты назад
Ул Мира как символично.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
33
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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