Общество

сегодня, 15:56

Мать погибшего в СВО липчанина обанкротилась из-за задолженности перед банками в 689 тысяч рублей

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#спецоперация #Украина
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Мать погибшего в СВО липчанина обанкротилась из-за задолженности перед банками в 689 тысяч рублей

Единовременную выплату за гибель сына в СВО оставили женщине.

В августе 2022 года в Арбитражный суд обратилась 51-летняя липчанка с заявлением о признании себя банкротом. По состоянию на день обращения в суд, женщина имела задолженность перед банками на общую сумму 689 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 ноября 2022 года липчанка была признана банкротом, в отношении нее введена процедура банкротства – реализация имущества.

А в мае 2023 года в суд обратился представитель женщины с заявлением об исключении из конкурсной массы единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей за гибель сына в специальной военной операции на территории Украины.

В результате Арбитражный суд исключил из конкурсной массы липчанки единовременную выплату за гибель сына в СВО.
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#спецоперация #Украина
4

Комментарии (3)

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Сергей

10 минут назад
По закону всё. 5 млн- не входят в массу. Но если она купит на эти деньги недвижимость, то вполне вправе забрать.
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ЕСА

24 минуты назад
Суд действует по законам на сегодня, но банкиры от 700 тысяч не обеднели бы, надо иметь совесть и порядочность.
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Кузькин отец

36 минут назад
Ну так-то правильно.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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