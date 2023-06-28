Мать погибшего в СВО липчанина обанкротилась из-за задолженности перед банками в 689 тысяч рублей

Единовременную выплату за гибель сына в СВО оставили женщине.

В августе 2022 года в Арбитражный суд обратилась 51-летняя липчанка с заявлением о признании себя банкротом. По состоянию на день обращения в суд, женщина имела задолженность перед банками на общую сумму 689 тысяч рублей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 ноября 2022 года липчанка была признана банкротом, в отношении нее введена процедура банкротства – реализация имущества.



А в мае 2023 года в суд обратился представитель женщины с заявлением об исключении из конкурсной массы единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей за гибель сына в специальной военной операции на территории Украины.



В результате Арбитражный суд исключил из конкурсной массы липчанки единовременную выплату за гибель сына в СВО.