Задержание перекрыло проспект Победы

Вечером 27 июня проезжавшие по проспекту Победы жители Липецка стали свидетелями операции силовиков.





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Как рассказывают очевидцы, сначала на проспекте в районе бывшего цветочного рынка столкнулись две «Тойоты Камри» и «Лада Гранта» с наклейками охранного предприятия. Затем к месту аварии подъехал микроавтобус, из которого выскочили люди в камуфляже, бронежилетах и масках, и задержали тех, кто находился в машине ЧОПа. При этом досталось и сидевшим в «Тойотах». Их отпустили после предъявления документов.На проспекте образовалась серьёзная пробка. За собой она повлекла затор на площади Победы и прилегающих к ней улицах.