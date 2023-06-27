Происшествия

сегодня, 18:27

Задержание перекрыло проспект Победы

9 3161
#задержание
3

Вечером 27 июня проезжавшие по проспекту Победы жители Липецка стали свидетелями операции силовиков.

Как рассказывают очевидцы, сначала на проспекте в районе бывшего цветочного рынка столкнулись две «Тойоты Камри» и «Лада Гранта» с наклейками охранного предприятия. Затем к месту аварии подъехал микроавтобус, из которого выскочили люди в камуфляже, бронежилетах и масках, и задержали тех, кто находился в машине ЧОПа. При этом досталось и сидевшим в «Тойотах». Их отпустили после предъявления документов.

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На проспекте образовалась серьёзная пробка. За собой она повлекла затор на площади Победы и прилегающих к ней улицах.

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9 3161
#задержание
3

Комментарии (9)

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Юрист

11 минут назад
Стояла как там, в цивилизованных странах сначала стреляют на поражение, потом предъявляют ордер.
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Дотошный

17 минут назад
А им сказали что мятеж окончен
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Стояла как там

23 минуты назад
Как раз я стояла в 3м ряду. Мимо меня пронеслась газель по газону слева. Перегородила им путь. Выскочили ребята с автоматами в комуфляже. Раздалась очередь выстрелов. Вытащили парней из машин, запихали в газель и уехали. Проезжая мимо, я не заметила, что Тойота и ГБР (вторая машина) столкнулись. Они были уже пустые, без людей.
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Нонка

23 минуты назад
Прям -ловили и прям поймали!?А кого поймали то?А главное-кто?
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Может

24 минуты назад
Подставщики?
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Житель

26 минут назад
Давно пора этих Чопиков на место поставить только и могут пупками своими пугать .А как дело доходит до разборок сразу полицию вызывают .
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Андрей

35 минут назад
газелька фсб? похожа...
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ZZZ

54 минуты назад
Как всегда,чоп забазарил просто не с теми людьми...
ответить

А шо

сегодня, 18:36
Чоп бандиты.?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
23
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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