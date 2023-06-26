Происшествия
46 минут назад
Короткое замыкание вызвало задымление в цехе холодного проката НЛМК
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На клубы дыма обратили внимание свидетели.
26 июня около 10:50 в прокатном стане в цехе холодного проката и покрытий НЛМК произошло задымление.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, по предварительной версии причиной задымления стало короткое замыкание.
- На месте работают пожарные. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются, - рассказали в пресс-службе НЛМК.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, по предварительной версии причиной задымления стало короткое замыкание.
- На месте работают пожарные. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются, - рассказали в пресс-службе НЛМК.
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