Короткое замыкание вызвало задымление в цехе холодного проката НЛМК

На клубы дыма обратили внимание свидетели.

26 июня около 10:50 в прокатном стане в цехе холодного проката и покрытий НЛМК произошло задымление.



Как сообщили в пресс-службе предприятия, по предварительной версии причиной задымления стало короткое замыкание.



- На месте работают пожарные. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются, - рассказали в пресс-службе НЛМК.

