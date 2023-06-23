Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области днем до +29

282
#лето #циклон
1
В Липецкой области днем до +29

Завтра днём в Липецке преимущественно без осадков.

24 и 25 июня Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода ожидается преимущественно без осадков.

26 июня днем через территорию региона пройдет холодный атмосферный фронт – ожидаются дожди умеренной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 и 25 июня – 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 26 июня – 17 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.

На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура составит от +24 до +29 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.

День 24 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году –5 градусов тепла.
282
#лето #циклон
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

Атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди
#дождь
2
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди

вчера, 17:29

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +27
2
В Липецкой области сухо и до +27

21.06.2023 17:02

Погода в Липецке
В Липецкой области станет немного прохладнее
#похолодание
1
В Липецкой области станет немного прохладнее

20.06.2023 17:07

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области без дождей и до +26
#погода
3
Завтра в Липецкой области без дождей и до +26

18.06.2023 15:32

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области погода останется сухой и жаркой
#Погода
2
Завтра в Липецкой области погода останется сухой и жаркой

17.06.2023 17:28

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области сухо и до +30
#жара
4
Завтра в Липецкой области сухо и до +30

16.06.2023 17:00

Погода в Липецке