В Липецкой области днем до +29

Завтра днём в Липецке преимущественно без осадков.

24 и 25 июня Липецкая область будет находиться в тылу циклона – погода ожидается преимущественно без осадков.



26 июня днем через территорию региона пройдет холодный атмосферный фронт – ожидаются дожди умеренной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 и 25 июня – 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 26 июня – 17 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.



На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, местами туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура составит от +24 до +29 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.



День 24 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году –5 градусов тепла.