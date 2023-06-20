Происшествия

16 минут назад

56-летний липчанин получил ожоги 15% тела при розжиге мангала бензином

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#ожог #мангал
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56-летний липчанин получил ожоги 15% тела при розжиге мангала бензином

Три дня после происшествия мужчина занимался самолечением, но потом состояние его сильно ухудшилось.

В областной ожоговый центр вечером 19 июня госпитализирован 56-летний липчанин, который получил сильнейшие ожоги при розжиге мангала.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, во время отдыха в Тамбовской области мужчина разжигал мангал при помощи бензина. В момент, когда липчанин подливал горючее в костёр, вспыхнул и он сам.

В результате липчанин получил ожоги 15% тела: у него обожжены туловище, рука, подмышка. Три дня после происшествия мужчина занимался самолечением, но потом состояние его сильно ухудшилось и возникли осложнения в виде воспаления, проблем с почками и полиорганной недостаточности. Мужчина обратился в ожоговый центр и был госпитализирован.

Медики убедительно просят липчан соблюдать осторожность и технику безопасности при приготовлении шашлыков и разведении огня. Для розжига стоит использовать специальные средства и применять их строго согласно инструкции. Бензин использовать нельзя!
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#ожог #мангал
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