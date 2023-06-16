Происшествия

35 минут назад

По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей

4 229
#мошенничество
1
По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей

Мужчине предложили улучшить кредитную историю.

7 июня липчанину позвонил «сотрудник банка» и предложил улучшить кредитную историю.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчине посоветовали оформить кредит на своё имя. Тот согласился, взял в кредит 2 000 000 рублей и частями перевёл деньги на безопасные счета.

По легенде мошенников, 13 или 14 июня кредитная история должна была улучшиться. Но ничего не произошло и потерпевший обратился в полицию.

По данным полиции, только за последние сутки мошенники обманули жителей Липецкой области на сумму около 6,2 миллиона рублей.
4 229
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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Сосед

7 минут назад
Мне тоже позвонили и предложили увеличить кредитную историю. Я лет десять назад уже увеличивал ещё по смс. А теперь как и рекомендовали, взял кредит на два офигиллиона. Но переводить не стал а все пропил. А кредитная история как висела так и висит.
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кот в мешке

11 минут назад
Походу всё прохиндеи прошли один семинар по гипнозу.
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Своя

14 минут назад
Мне больше интересно, а как ему с плохой КИ 2 миллиона одобрили?
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Как гость

20 минут назад
Ну сколько можно "долбить" ну Неведитесь на эти разводы!!! Каждый день пишут, показывают а воз и ныне там.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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