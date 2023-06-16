По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей

Мужчине предложили улучшить кредитную историю.

7 июня липчанину позвонил «сотрудник банка» и предложил улучшить кредитную историю.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчине посоветовали оформить кредит на своё имя. Тот согласился, взял в кредит 2 000 000 рублей и частями перевёл деньги на безопасные счета.



По легенде мошенников, 13 или 14 июня кредитная история должна была улучшиться. Но ничего не произошло и потерпевший обратился в полицию.



По данным полиции, только за последние сутки мошенники обманули жителей Липецкой области на сумму около 6,2 миллиона рублей.

