Происшествия
35 минут назад
По указанию «сотрудника банка» липчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей
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Мужчине предложили улучшить кредитную историю.
7 июня липчанину позвонил «сотрудник банка» и предложил улучшить кредитную историю.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчине посоветовали оформить кредит на своё имя. Тот согласился, взял в кредит 2 000 000 рублей и частями перевёл деньги на безопасные счета.
По легенде мошенников, 13 или 14 июня кредитная история должна была улучшиться. Но ничего не произошло и потерпевший обратился в полицию.
По данным полиции, только за последние сутки мошенники обманули жителей Липецкой области на сумму около 6,2 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчине посоветовали оформить кредит на своё имя. Тот согласился, взял в кредит 2 000 000 рублей и частями перевёл деньги на безопасные счета.
По легенде мошенников, 13 или 14 июня кредитная история должна была улучшиться. Но ничего не произошло и потерпевший обратился в полицию.
По данным полиции, только за последние сутки мошенники обманули жителей Липецкой области на сумму около 6,2 миллиона рублей.
4 229
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