Происшествия

27 минут назад

Алчные липчане мешают работе приёмного отделения областной больницы

2 710
#деньги #больница
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Алчные липчане мешают работе приёмного отделения областной больницы

Их просят не звонить и не приходить.

Сотрудники приёмного отделения Липецкой областной клинической больницы взывают липчан к совести: охотников за чужими потерянными деньгами оказалось слишком много.

— Телефон приёмного отделения должен работать по вопросам оказания медицинской помощи. А нас просто одолели желающие получить чужие деньги: они мешают персоналу работать. Причём нам не только звонят, но и приходят. Но просьба назвать потерянную сумму и купюры всех застигает врасплох, — сообщили в приёмном отделении.

Остановить шквал звонков и визитов сегодня редакцию просили не только сотрудники отделения, но и сам честный пациент (его, кстати, уже выписали), который нашёл деньги 8 июня на асфальте у неврологического отделения у областной больницы.

— Я не хотел ничего плохого. Cумма не такая уж и большая, и я не думал, что будет так много желающих её присвоить, и что они будут мешать работе медиков. Но ведь и забрать деньги себе я не мог — тогда с юридической стороны могла бы идти речь о краже. Тем более, что я до этого видел, как мимо проходили медсёстры — подумал, может, кто-то из них обронил деньги, — сказал мужчина.

В приёмном отделении говорят, что охотников за чужими деньгами оказалось чуть ли не полгорода.

— У нас бывает, что несколько лет хранятся забытые или потерянные в больнице вещи, золотые украшения — мы ждём, что их хозяева найдутся, — добавили в медицинском учреждении.

Тех, кто не терял деньги, убедительно просят не мешать работать врачам и медсёстрам: не звонить, не приходить в приёмное отделение и не пытаться наобум угадать найденную сумму.

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#деньги #больница
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Комментарии (2)

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Мария

6 минут назад
Пусть отдадут в отделение полиции и тогда перестанут ходить, звонить желающие не законно обогатиться.
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Лига ставок

16 минут назад
принимаем ставки на размер найденной суммы
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
155
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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