Происшествия
27 минут назад
Алчные липчане мешают работе приёмного отделения областной больницы
Их просят не звонить и не приходить.
Сотрудники приёмного отделения Липецкой областной клинической больницы взывают липчан к совести: охотников за чужими потерянными деньгами оказалось слишком много.
— Телефон приёмного отделения должен работать по вопросам оказания медицинской помощи. А нас просто одолели желающие получить чужие деньги: они мешают персоналу работать. Причём нам не только звонят, но и приходят. Но просьба назвать потерянную сумму и купюры всех застигает врасплох, — сообщили в приёмном отделении.
Остановить шквал звонков и визитов сегодня редакцию просили не только сотрудники отделения, но и сам честный пациент (его, кстати, уже выписали), который нашёл деньги 8 июня на асфальте у неврологического отделения у областной больницы.
— Я не хотел ничего плохого. Cумма не такая уж и большая, и я не думал, что будет так много желающих её присвоить, и что они будут мешать работе медиков. Но ведь и забрать деньги себе я не мог — тогда с юридической стороны могла бы идти речь о краже. Тем более, что я до этого видел, как мимо проходили медсёстры — подумал, может, кто-то из них обронил деньги, — сказал мужчина.
В приёмном отделении говорят, что охотников за чужими деньгами оказалось чуть ли не полгорода.
— У нас бывает, что несколько лет хранятся забытые или потерянные в больнице вещи, золотые украшения — мы ждём, что их хозяева найдутся, — добавили в медицинском учреждении.
Тех, кто не терял деньги, убедительно просят не мешать работать врачам и медсёстрам: не звонить, не приходить в приёмное отделение и не пытаться наобум угадать найденную сумму.
— Телефон приёмного отделения должен работать по вопросам оказания медицинской помощи. А нас просто одолели желающие получить чужие деньги: они мешают персоналу работать. Причём нам не только звонят, но и приходят. Но просьба назвать потерянную сумму и купюры всех застигает врасплох, — сообщили в приёмном отделении.
Остановить шквал звонков и визитов сегодня редакцию просили не только сотрудники отделения, но и сам честный пациент (его, кстати, уже выписали), который нашёл деньги 8 июня на асфальте у неврологического отделения у областной больницы.
— Я не хотел ничего плохого. Cумма не такая уж и большая, и я не думал, что будет так много желающих её присвоить, и что они будут мешать работе медиков. Но ведь и забрать деньги себе я не мог — тогда с юридической стороны могла бы идти речь о краже. Тем более, что я до этого видел, как мимо проходили медсёстры — подумал, может, кто-то из них обронил деньги, — сказал мужчина.
В приёмном отделении говорят, что охотников за чужими деньгами оказалось чуть ли не полгорода.
— У нас бывает, что несколько лет хранятся забытые или потерянные в больнице вещи, золотые украшения — мы ждём, что их хозяева найдутся, — добавили в медицинском учреждении.
Тех, кто не терял деньги, убедительно просят не мешать работать врачам и медсёстрам: не звонить, не приходить в приёмное отделение и не пытаться наобум угадать найденную сумму.
Мария
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