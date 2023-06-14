Общество

сегодня, 11:25

Ельчанка онлайн взяла займ под 365% годовых и не стала возвращать

1 431
#кредит #финансы
1
Ельчанка онлайн взяла займ под 365% годовых и не стала возвращать

Суд обязал женщину заплатить микрофинансовой организации.

Елецкий городской суд рассмотрел иск микрофинансовой организации к женщине о взыскании задолженности по кредитному договору.

Ельчанка взяла займ в 27 000 рублей на срок 30 дней под 354,050 % годовых по 29 день, и в размере 365% годовых с 30 дня. Задолженность по договору составила 61 830 рублей.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, договор был заключен в электронном виде путём подачи заявки через сайт с указанием идентификационных данных, адреса электронной почты и номера телефона.

Ельчанке было направлено согласие на обработку персональных данных. Договор займа был подписан путем введения индивидуального кода, который был отправлен женщине sms-сообщением на номер мобильного телефона, указанный ею в заявке на получение займа. А индивидуальные условия были отправлены в личный кабинет.

В результате ельчанке были перечислены на банковскую карту 27 000 рублей. Но вернуть она должна теперь 61 830 рублей.

В суде женщина не представила доказательства не принадлежности ей банковской карты, а также доказательств погашения возникшей задолженности. В результате суд признал требования микрофинансовой организации обоснованными и подлежащими удовлетворению.
1 431
#кредит #финансы
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья

сегодня, 11:36
А нормально такой процент взимать???? Необходимо принять закон, чтобы запретить микро всяким выдавать кредиты электронно, только в присутствии заемщика. Как потом доказывать, что карта не твоя, если паспортные данные есть в различных инстанциях и можно телефоны оформлять и кредиты брать. БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!!!!!!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
149
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Застройщик трущоб Тракторного расселит и жителей улицы Радиаторной
#строительство
1
Застройщик трущоб Тракторного расселит и жителей улицы Радиаторной

33 минуты назад

Общество
Сильвио Берлускони в Липецке сдувал пылинки с Путина и целовал работниц завода холодильников
#Сильвио Берлускони
1
Сильвио Берлускони в Липецке сдувал пылинки с Путина и целовал работниц завода холодильников

56 минут назад

Общество
Пятеро выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
#ЕГЭ #ГИА #школа
1
Пятеро выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

сегодня, 10:38

Общество
14-летний велосипедист попал под автофургон
#Авария #ДТП
1
14-летний велосипедист попал под автофургон

сегодня, 09:21

Общество
Сегодня в Липецке: липчан атакует новая зараза и что больше раздражает людей в рабочих чатах
#Сегодня в Липецке
23
Сегодня в Липецке: липчан атакует новая зараза и что больше раздражает людей в рабочих чатах

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая область оказалась в «тридцатке» регионов РФ по доступности жилья
#рейтинг #жилье
15
Липецкая область оказалась в «тридцатке» регионов РФ по доступности жилья

вчера, 11:34

Общество