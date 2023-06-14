Ельчанка онлайн взяла займ под 365% годовых и не стала возвращать

Суд обязал женщину заплатить микрофинансовой организации.

Елецкий городской суд рассмотрел иск микрофинансовой организации к женщине о взыскании задолженности по кредитному договору.



Ельчанка взяла займ в 27 000 рублей на срок 30 дней под 354,050 % годовых по 29 день, и в размере 365% годовых с 30 дня. Задолженность по договору составила 61 830 рублей.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, договор был заключен в электронном виде путём подачи заявки через сайт с указанием идентификационных данных, адреса электронной почты и номера телефона.



Ельчанке было направлено согласие на обработку персональных данных. Договор займа был подписан путем введения индивидуального кода, который был отправлен женщине sms-сообщением на номер мобильного телефона, указанный ею в заявке на получение займа. А индивидуальные условия были отправлены в личный кабинет.



В результате ельчанке были перечислены на банковскую карту 27 000 рублей. Но вернуть она должна теперь 61 830 рублей.



В суде женщина не представила доказательства не принадлежности ей банковской карты, а также доказательств погашения возникшей задолженности. В результате суд признал требования микрофинансовой организации обоснованными и подлежащими удовлетворению.