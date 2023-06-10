В мире

56 минут назад

В Турции произошел взрыв на ракетном заводе

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Химическая реакция при производстве взрывчатых веществ, предварительно, могла стать причиной взрыва на заводе по производству ракет MKE в турецкой Анкаре. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин, сообщает Коммерсант.

Он уточнил, что ЧП произошло в 8:45 (совпадает с мск). По его словам, взрыв произошел в динамитном цехе. Губернатор добавил, что официальные заявления будут сделаны позднее. «В результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос. Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации» - сообщил губернатор.

Завод, на котором произошел взрыв, принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию MKE. На заводе производятся ракеты и взрывчатые вещества для Минобороны и МВД Турции. После взрыва над предприятием поднялся столб дыма, произошел пожар. Под завалами оказались пять человек, их удалось спасти.
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