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Пропавшие после авиакатастрофы дети выжили, проведя 40 дней в джунглях

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Президент Колумбии Густаво Петро сообщил об обнаружении живыми детей, которые 1 мая пропали без вести после крушения самолета в джунглях.

11-месячный младенец и дети 13, 9 и 4 лет стали единственными выжившими в авиакатастрофе и смогли сохранить свои жизни, блуждая 40 дней по джунглям Амазонки, сообщает Газета.ру.

Дети питались фруктами и строили укрытия от ливней, скрепляя листья и палки резинками для волос. Все это время продолжалась поисковая операция «Надежда», в которой принимали участие военные и спецназ. Дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых, сейчас они в безопасности, военные доставили их в больницу.

Вооруженные силы Колумбии опубликовали фотографии, на которых в сопровождении военных стоят все четверо детей, в том числе младенец, которому уже после падения самолета исполнился год. Остальным детям на момент ЧП было 4, 9 и 13 лет.

Их доставили на военном самолете в Боготу для оказания медицинской помощи. По данным военных, дети были найдены в 3,5 км от места крушения самолета. По предварительным данным, все 40 дней они были одни. «В какой-то момент они нашли собаку. Они спасались сами, это результат их обучения в семьях коренных народов», — отметил Петро.
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