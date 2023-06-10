Выходные в Липецке: гуляния в парках, кино под открытым небом, «Голоса улиц» и световое шоу

Сегодня мы расскажем, как достойно и весело провести субботу и воскресенье. Дню России будет посвящена отдельная публикация утром 12 июня.

Как выходные, так дожди

В Липецке заметно похолодает. Если в конце рабочей недели столбик термометра приближался к 30 градусам, то в субботу ожидается всего 21-23 градуса. И вернутся дожди, правда – кратковременные.







Отключения воды

Видно, в Липецке не всё хорошо с тетями водоснабжения, раз сотрудники РВК «Липецк» не могут перестать ремонтировать их хотя бы в выходные дни. В субботу, 10 июня, с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду в домах на улицах Ворошилова, 11; Катукова, 29; Л. Толстого, 40, 42, 44, а также в частном секторе на улице Пролетарской в селе Сырском.







В воскресенье, 11 июня, с 10:00 до 20:00 закрутят вентили в домах на улицах Московской, 77; Пионерской, 3; Студёновской, 17а; Юношеской, 39, 39а, 43а, 43м, ст43п, 43/2, 43/3, ст43б, ст43г, ст43г/1, 43д, а также в частном секторе на улицах 4-й пятилетки, Пионерской, в переулках Весеннем и Вилкова.

Плановых отключений электричества на выходных не предвидится.

Как будут работать поликлиники и больницы

Выходных у нас будет целых три, что наложит отпечаток на график медицинских учреждений. 10 июня поликлиники работают по графику субботнего дня. Вызвать врача можно будет до 14:00, а ходить по домам доктора будут до 17:00. В детских поликлиниках – соответственно до 13:00 и 15:00.

Прием в стоматологических поликлиниках, государственных фармацевтических организациях 10 июня будет вестись по графику субботнего дня.







11 июня в медучреждениях официальный выходной день. Зато травмпункты работают круглосуточно: в БСМП №1 на улице Космонавтов, 39; больнице №3 «Свободный сокол» на улице Ушинского, 10; в больница №4 «Липецк-Мед» на Коммунистической, 24. Детям в Липецке помощь окажут в травмпункте Областной детской больницы на улице Московская, 6а.

За неотложной офтальмологической помощью взрослые и маленькие пациенты смогут круглосуточно обратиться в отделение Липецкого областного клинического центра на улице Ленина, 35.

А в случае острой зубной боли обращаться в кабинет хирургической стоматологии Областной стоматологической поликлиники на улице Циолковского, 22.

Субботние гуляния в парке Победы (0+)

10 июня развлечения ждут липчан в парке Победы. В 17:00 стартует музыкальный проект «Играй, гармонь». В 18:00 композиции исполнят участники Липецкого симфонического оркестра. А в 19:00 начнутся танцы «Дискотека для всех».







Филармония под открытым небом (6+)

Также в субботу в Нижнем парке слушатели смогут насладиться выступлением артистов Липецкой государственной филармонии «Унион». Начало концерта в 18:00. Обещают только живую музыку, чтобы сделать вечер незабываемым и чудесным.







Для детей

Ребятню ждут 10 и 11 июня в 16:45 в детском парке «Сказка» на развлекательной программе «В гостях у Сказки» (0+) с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Отдыхающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах. Отличный вариант для отдыха всей семьёй.







А в воскресенье, 11 июня, в 18:30 в Быхановом саду пройдет семейно-анимационная программа «Карусель эмоций» (0+).

Воскресенье в Парке Победы



11 июня горожан вновь приглашают в парк Победы. В 18:00 представление покажет ансамбль русской песни «Росы» из села Кузьмино-Отвержский под руководством Оксаны Аношкиной (0+). Липчане услышат давно известные и полюбившиеся многим народные песни. В 19:30 выступление подарят артисты Дома музыки (0+). В 20:30 начнётся традиционная дискотека, на которой липчане смогут и сами пуститься в пляс (12+).





Воскресенье в Нижнем парке

В воскресенье с 17:00 посетителей Нижнего парка будет развлекать «Играй, гармонь» (6+). Через час жителей липчан ждёт отчетный концерт от студии танца «Тамина» (6+). Восточные, народные, классические, а также тематические танцевальные номера — это далеко не весь список стилей, которые танцоры продемонстрируют зрителям.







Кино на Городище

10 и 11 июня липчан ждут на городище в 20:00. Чтобы бесплатно показать кино на большом экране. В субботу покажут незабываемую комедию «Ширли-Мырли» (Россия, 1995, режиссёр Владимир Меньшов, 16+) – историю находки и похищения самого большого алмаза на земле, стоимости которого хватило бы, чтобы все россияне стали обеспеченными людьми и переехали бы жить на Канарские острова.







В воскресенье – советская мелодрама «Высота» (Белоруссия, 1957, режиссёр А. Зархи, 12+) о великих стройках 1950-х годов. На строительство комбината приезжает бригада монтажников-верхолазов, им предстоит осуществить монтаж домны по новому методу. Фильм о непростых характерах простых советских людей, умеющих трудиться, мечтать, любить – строить большое человеческое счастье.

«Голоса улиц»(12+)

11 июня на площади перед областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится торжественная церемония открытия четвёртого сезона ART-PROEKTа «Голоса улиц».

В 18.00 церемония порадует зрителей лучшими музыкальными коллективами нашего города. Композиции исполнят кавер-группа «THE IDOLS» и ансамбль русской песни «Россиянка». Также программа включает танцевальные номера ансамбля эстрадного танца «Ритм» и выступление Центра циркового искусства «Ника». Финал открытия озарит свето-неоновое шоу «LIVE of FUN».

После концертной программы в 20.30 на большом светодиодном экране покажут художественный фильм «Тум-Паби-Дум» (Белоруссия, 2017, семейная мелодрама, режиссёр Вячеслав Никифоров, 6+) - предприимчивый юный сирота устраивает отбор родителей. Трогательная мелодрама о том, как сохранить надежду.

Парад духовых оркестров (6+)

А перед открытием «Голосов улиц» с 15:00 возле ОЦКНТ пройдут парадным маршем и исполнят тематические композиции пять духовых оркестров: Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова; Военный оркестр 154 отдельного комендантского Преображенского полка; Военный оркестр Военного института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»; Военный оркестр Михайловской военной артиллерийской академии; Липецкий государственный духовой оркестр.



Любовь Льва Толстого (12+)



Как видите, большинство развлекательных мероприятий на выходных пройдут на свежем воздухе. Если же вы любите прохладу и камерную тишину помещений, то советуем вам заглянуть в воскресенье, 11 июня, в 14:02 в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28, 3-й этих) на заседание литературного клуба «Книжное похмелье». Здесь будут обсуждать произведение Владимира Жданова «Любовь в жизни Льва Толстого».







Дорогие липчане! Три выходных – это здорово. Можно оттянуться на праздниках, съездить на город, потрудиться на даче. Всё это лучше делать, периодически интересуясь новостями в лёгкой и непринуждённой обстановке. Достаточно лишь со своего гаджета время от времени заходить на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте и в выходные дни снова и снова.