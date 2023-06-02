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Венеролог объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов.
В 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году — 97,9 тыс., в 2010-м — 63,7 тыс., в 2017-м — 28,6 тыс., в 2018-м — 24,5 тыс., в 2019-м — 22 тыс., в 2020-м — 15,3 тыс., в 2021-м — 21,1 тыс., в 2022-м — 27,8 тыс, - рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев.
По его словам, по результатам реализации серии медицинских и социальных программ в стране отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом и что по сравнению с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 8,6 раза.
Он объясняет резкое снижение числа выявленных случаев в 2020 году эпидемиологической ситуацией с COVID-19. В тот год отмечались низкая обращаемость населения за медпомощью, а также снижение числа специализированных приемов и профилактических скринингов. Также в связи с законодательным ограничением миграционных процессов наблюдалось существенное снижение прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных заболеваний сифилисом, пояснил главный внештатный специалист-венеролог Минздрава.
"В 2021–2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны", — продолжает Потекаев. Этими факторами обусловлено увеличение показателей выявления сифилиса.
Также он отметил, что в прошлом году заболеваемость сифилисом среди граждан России ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19: за 2019 год выявлено 17,5 тыс. случаев заражения, за 2022 год — 15,2 тыс.
Потекаев уверен, что сравнивать январь 2023 года с январем 2022 года можно "только при условии правильной интерпретации данных и с учетом медико-экономических последствий COVID-19", в том числе и увеличения миграционных потоков в Россию.