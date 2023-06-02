В России

сегодня, 15:43

Венеролог объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов

88
#здоровье #сифилис #мигранты

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов 30 мая на конференции "Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика" заявил, что в России за последние годы заметно выросла заболеваемость сифилисом. Одной из основных причин роста заболеваемости он назвал увеличение миграционных потоков. Конкретных показателей заболеваемости он не привел, - передает РБК.

В 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году — 97,9 тыс., в 2010-м — 63,7 тыс., в 2017-м — 28,6 тыс., в 2018-м — 24,5 тыс., в 2019-м — 22 тыс., в 2020-м — 15,3 тыс., в 2021-м — 21,1 тыс., в 2022-м — 27,8 тыс, - рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев.

По его словам, по результатам реализации серии медицинских и социальных программ в стране отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом и что по сравнению с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 8,6 раза.

Он объясняет резкое снижение числа выявленных случаев в 2020 году эпидемиологической ситуацией с COVID-19. В тот год отмечались низкая обращаемость населения за медпомощью, а также снижение числа специализированных приемов и профилактических скринингов. Также в связи с законодательным ограничением миграционных процессов наблюдалось существенное снижение прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных заболеваний сифилисом, пояснил главный внештатный специалист-венеролог Минздрава.

"В 2021–2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны", — продолжает Потекаев. Этими факторами обусловлено увеличение показателей выявления сифилиса.

Также он отметил, что в прошлом году заболеваемость сифилисом среди граждан России ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19: за 2019 год выявлено 17,5 тыс. случаев заражения, за 2022 год — 15,2 тыс.

Потекаев уверен, что сравнивать январь 2023 года с январем 2022 года можно "только при условии правильной интерпретации данных и с учетом медико-экономических последствий COVID-19", в том числе и увеличения миграционных потоков в Россию.



88
#здоровье #сифилис #мигранты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
67
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В Белгородской области две женщины погибли в результате обстрела
#обстрел #Белгород
В Белгородской области две женщины погибли в результате обстрела

сегодня, 13:53

В России
Вице-спикер Госдумы Даванков предлагает отменить домашнее задание для школьников
#домашнее задание #школьники #домашка
Вице-спикер Госдумы Даванков предлагает отменить домашнее задание для школьников

сегодня, 12:55

В России
Минпромторг обсуждает вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники
#параллельный импорт #вычислительная техника
Минпромторг обсуждает вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники

сегодня, 12:04

В России
Рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников
#атака беспилотника #Курск
Рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников

сегодня, 11:17

В России
В РФ в 2023 году сформируют два военных округа и две армии
#армия #военный округ
В РФ в 2023 году сформируют два военных округа и две армии

сегодня, 10:29

В России
Два беспилотника атаковали объекты ТЭК в Смоленской области
#атака беспилотника #Смоленск
Два беспилотника атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

сегодня, 09:37

В России