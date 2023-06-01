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Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море из-за изменения границ
Договор между РФ и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, - говорится на сайте Государственной Думы.
Россия и Украина подписывали соглашение в 2003 году в Керчи.
В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, - говорится в пояснительной записке.
Россия и Украина подписывали соглашение в 2003 году в Керчи.
В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, - говорится в пояснительной записке.